La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha confirmat que l'acord per les baixes per regles doloroses està tancat i inclou que sigui una incapacitat temporal, sense límit de dies i que assumirà l'Estat "des del primer dia". En declaracions a la SER, Montero ha afegit que es tracta d'una incapacitat especial i no farà falta haver cotitzat un mínim de dies per tenir-hi dret. La previsió és que la nova llei de l'avortament s'aprovi aquest dimarts al Consell de Ministres. Aquesta no inclourà finalment la reducció de l'IVA de tampons, compreses i copes menstruals. Montero ha dit que el Ministeri d'Hisenda "no ha volgut que estigui en aquesta llei" però ha de garantir que continuarà treballant perquè tiri endavant.

La ministra s'ha mostrat "molt orgullosa" que Espanya sigui el "primer país a Europa" que treu el fins ara "tabú" de les regles doloroses. Sobre el debat al voltant de les baixes per regles doloroses, ha considerat que el que és estigmatitzant és que no es pugui parlar de la regla amb normalitat. Sobre l'IVA dels productes d'higiene íntima, ha afirmat que es tornarà a negociar en el marc dels pressupostos generals de l'Estat i ha assegurat que és una mesura que s'"haurà d'implementar". Reparteixen les primeres 1.200 copes menstruals, calces i compreses reutilitzables a alumnes d'ESO El Govern repartirà productes menstruals reutilitzables -una copa, unes calces absorbents i una compresa- a 1.200 alumnes de tercer d'ESO de 24 centres educatius en els propers dies. El repartiment anirà acompanyat de sessions formatives sobre educació menstrual a càrrec de llevadores als 2.600 joves de 3r d'ESO dels centres. És la prova pilot del projecte 'La meva regla, les meves regles', que s'estendrà a tots els instituts el curs que ve. La consellera d'Igualtat, Tània Verge, ha afirmat que la regla és "política" i que el dret a l'equitat menstrual vol garantir l'"educació sobre el propi cos i la menstruació" per "trencar estigmes i tabús" i l'"accés igualitari a productes reutiltzables, els únics sostenibles econòmicament i ecològica".