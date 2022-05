El dictamen de la llei de garantia integral de la llibertat sexual, coneguda com la llei del 'només sí és sí', se salvarà 'in extremis' aquest dimecres a la tarda a la comissió d'Igualtat del Congrés després que el PSOE s'hagi vist forçat a recular davant l'amenaça dels socis d'investidura de no aprovar-la. Els socialistes han acabat retirant una esmena sobre prostitució, negociada amb el PP, que els comuns, ERC, Junts, CUP, Cs, PNB i EH Bildu rebutjaven. Finalment, per obtenir el suport dels socis s'ha eliminat del text la penalització de la terceria locativa, és a dir, el lucre per llogar un espai en què es prostitueix una persona.

El Ministeri d'Igualtat havia alertat el PSOE que la seva esmena, que implicava endurir la penalització del proxenetisme i la terceria locativa, podia fer perillar el conjunt de la norma. El text inicial d'Igualtat penalitzava la terceria locativa en casos d'explotació. Els comuns, ERC, Junts i la CUP havien registrat esmenes per eliminar aquesta penalització perquè consideren que agreuja la situació de les persones que es prostitueixen. EH Bildu, PNB i Cs també n'havien registrat en la mateixa línia. Els grups independentistes, necessaris per tirar endavant la llei, havien alertat que no donarien suport al text si incloïa la penalització tal com estava redactada i n'havien negociat modificacions. Tot i aquesta advertència, el PSOE va registrar una esmena que enduria la penalització de la terceria locativa amb penes de presó més elevades que el redactat inicial i que la convertia en una modalitat especifica del proxenetisme. Els socialistes havien aconseguit el suport del PP a aquesta esmena, però els populars han rebutjat donar el 'sí' al conjunt del dictamen i, sense el suport dels socis, hauria decaigut. El Ministeri d'Igualtat havia advertit el PSOE que mantenir l'esmena feia perillar la norma i proposava eliminar les parts de l'articulat relatives a la prostitució i abordar-ho en la llei de tràfic de persones. Davant la negativa del PP a votar el conjunt del dictamen, el PSOE s'ha vist forçat a retirar l'esmena i a votar a favor de l'esmena transaccional d'UP, ERC, Junts, CUP, PNB, Bildu i Cs que suprimeix la penalització de la terceria locativa per permetre l'aprovació de la norma. Fonts socialistes ho han justificat per "responsabilitat". Els socialistes registraran demà dijous una proposició de llei a la cambra baixa per regular l'abolició de la prostitució amb el contingut de l'esmena que han acabat retirant. El dictamen aprovat aquest dimecres a la tarda es tornarà a votar la setmana que ve en el ple del Congrés. Advertència dels socis En el debat del dictamen aquest dimecres a la tarda, els socis d'investidura han retret l'actitud del PSOE. La diputada d'ERC Pilar Vallugera els ha acusat d'intentar "boicotejar" la llei i d'haver "tractat de forma indigna a la resta del govern i als aliats de la investidura". La diputada del PSOE Laura Verja ha dit que no s'hauria de deixar fora del text "a aquells que es lucren de la prostitució" i ha replicat que "tots han posat en risc aquesta llei excepte el PSOE".