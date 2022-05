El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha demanat "precaució" aquest dissabte pels casos de la verola del mico que estan sorgint al país, però ha estat clar en el seu missatge: "No podem tractar d'equiparar això amb el covid ni tampoc donar una impressió de risc", ha assenyalat instants abans de participar en una jornada organitzada pel Col·legi de Veterinaris d'Aragó a Saragossa.

"Ara no hi ha suficient informació i hem de ser previnguts. Potser en uns dies la situació canvia, però ara mateix no podem donar una sensació d'angoixa excessiva. No és una malaltia que tingui una transmissió important entre els humans. El risc és major si hi ha un contacte estret i molt pròxim, però si és llunyà, la probabilitat de contagi baixa moltíssim", ha insistit Simón.

L'expert ha explicat que, fins ara, la verola del mico estava subscrita a algunes zones de l'Àfrica occidental, on hi havia brots actius. "A Europa es coneixien casos importats i alguna petita transmissió local al Regne Unit, i a partir d'aquestes importacions hi ha hagut una transmissió en humans més àmplia de l'esperat en alguns països europeus. Tampoc podem generalitzar ni magnificar en excés", ha assenyalat.

A Espanya, de moment, s'han confirmat 30 casos de verola del mico. Paral·lelament, hi ha 23 mostres on s'ha descartat la verola humana (que va ser erradicada a la fi dels anys 70), però sí que es va detectar la presència de l'orthopoxvirus. "Això ens indica que la probabilitat que siguin positius en verola del mico sigui molt alta. No tenim la seqüenciació feta que ens ho confirmi amb certesa, però hi ha molta probabilitat", ha assenyalat Simón.

D'altra banda, sobre el perfil d'afectats, Simón ha indicat que la verola del mico "no se circumscriu a un grup de població concret, perquè és una qüestió de proximitat i contacte", ha insistit. "És veritat que en segons quin tipus de circumstàncies hi ha més risc que un altre, però hem de ser molt conscients que els mecanismes de transmissió són els que són i no depenen de cap condició personal", ha matisat. "Ha d'haver-hi un contacte respiratori molt prolongats amb les secrecions, i molt pròxim", ha dit.

Sobre quant més s'expandirà aquesta verola del mico a Espanya, l'expert ha precisat que no saben quin serà el seu abast. "No és el mateix si els casos tenen un punt únic de transmissió o varis. Estem amb les investigacions. És una malaltia amb característiques peculiars perquè la vacuna de la verola es va aplicar a gran part de la població que va néixer abans de 1977, així que és molt probable que molts estiguin vacunats. Aquesta vacuna protegeix bastant bé davant aquesta verola del mico", ha apuntat.

"La informació que tenim és que la verola del mico únicament tenia una segona generació de casos, però en els últims anys hi ha hagut brots on s'han identificat fins a tres i quatre línies. Cada any que passa tenim una nova franja de població no vacunada, això incrementa la massa susceptible. Però no és una malaltia de les més greus, tot i que pugui causar la mort, però és el menys freqüent", va indicar.