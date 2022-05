El rei emèrit ha aterrat a l'aeroport Madrid-Barajas entorn les 9.30 hores d'aquest dilluns en un vol procedent de Vigo. Des d'allà ha viatjat cap al Palau de la Zarzuela per trobar-se amb el seu fill Felip VI després d'haver passat quatre dies en Sanxenxo.

Durant la seva visita a la seva antiga residència oficial, Joan Carles I també es veurà amb la reina emèrita Sofía, qui no ha visitat en gairebé dos anys el seu marit als Emirats Àrabs. Sofía ha tornat precisament aquest diumenge a Madrid després d'un viatge a Miami per a participar en els actes pel V Centenari de la volta al món de Magallanes i Elcano organitzada pel Queen Sofia Spanish Institute.

No obstant això, el retorn a Sarsuela serà breu, de tot just unes hores, ja que l'emèrit volarà aquest mateix dilluns de tornada a Abu Dhabi, on ha establert de moment la seva residència permanent, segons va apuntar Sarsuela.

La Moncloa afirma que "ha perdut una oportunitat de demanar perdó"

La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha afirmat que Joan Carles I "ha perdut una oportunitat, que els espanyols esperaven, de donar explicacions i de demanar perdó" en la seva primera visita a Espanya des que va marxar a Abu Dhabi. "Hauria d'haver aprofitat aquesta visita per retre compte d'aquelles accions que durant aquest temps hem conegut i que no són compatibles amb l'exemplaritat i la transparència que se li exigeix a una institució com la Casa del Rei", ha subratllat Rodríguez aquest dilluns al matí en una entrevista a RNE.