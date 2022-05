Sens dubte el retrobament entre el rei Joan Carles I i la seva família no ha estat del tot com s'esperava ja que, segons ha comunicat la Casa Reial, la reina Sofía ha donat positiu en covid poques hores després. Encara que la reina emèrita si que va assistir a l'esperat esmorzar familiar que va tenir lloc aquest dilluns al Palau de la Zarzuela, va romandre aïllada de la resta d'assistents per a prevenir qualsevol contagi.

"Sofía no ha pogut compartir l'esmorzar en haver donat positiu per covid després de tornar a Miami, encara que va romandre amb la resta de la família al saló de l'esmorzar proveïda de la preceptiva màscara i les mesures de ventilació corresponents" explica el comunicat remès recentment per la Casa Reial. Quant als termes en els quals va donar-se la trobada, el comunicat explica que el rei Joan Carles ha tornat a manifestar la seva voluntat d'establir el seu lloc de residencial de forma permanent a Abu Dhabi encara que a nivell personal viatjarà a Espanya sempre que sigui possible per poder gaudir de la seva família i amics més pròxims amb la major privacitat possible.