La ministra d'Educació, Pila Alegría, ha assegurat aquest dimecres que el seu ministeri col·laborarà amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) "perquè es compleixi" el 25% de castellà a l'escola que han marcat les sentències judicials. "Treballarem amb el TSJC a través de l'Alta Inspecció per entregar tota la informació i documentació que se'ns requereixi", ha sentenciat al Congrés durant la sessió de control. Tot plegat després que aquest dimarts ERC, Junts, PSC i comuns van assolir un acord per a una nova llei perquè el català sigui llengua vehicular i el castellà "curricular".

Alegría ha fet aquestes manifestacions en resposta a una pregunta de la diputada del PP Sandra Moneo que ha recordat que dimarts que ve finalitza el termini perquè a Catalunya "es compleixi la llei" i els alumnes rebin l'ensenyament en castellà en un 25% de les hores lectives.

Moneo ha assegurat que en comptes de complir la sentència, a Catalunya "hem assistit a un vodevil" on la Generalitat ha buscat "martingales" per "no complir la llei sense que el govern espanyol hagi fet res".

En la seva resposta, Alegría ha afirmat que el seu govern "col·laborarà" amb el TSJC perquè es compleixi la sentència del 25%, però ha retret al PP que hagi bolcat tota la seva tasca d'oposició en aquesta qüestió.

"Deixin aquest discurs tan destructiu, perquè per vostès les llengües oficials d'aquest país són un problema a Catalunya, País Valencià, Euskadi i Balears, i és curiós on l'únic lloc on no són un problema sigui a Galícia, on governen".