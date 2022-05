El Senat ha aprovat la presa en consideració de la proposta d'ERC i EH-Bildu per modificar el Codi Penal i despenalitzar les injúries a la Corona i els ultratges a Espanya. Ambdós grups defensen que "una democràcia avançada i moderna" ha d'assegurar el "ple dret" de la ciutadania a la llibertat d'expressió. En aquest sentit recorden que a països de "llarga tradició democràtica" com els EUA, el dret constitucional considera que la crema i altres actes de sacralització de la bandera nord-americana "estan protegits", pel fet que es consideren mostres de llibertat d'expressió. Per això opinen que Espanya "ha de superar" les "censures" que tipifiquen com a delicte la crema de banderes o la injúria de la Corona.

A l'exposició de motius, els dos partits recorden que el Tribunal Europeu de Drets Humans sosté que la crema d'imatges del resi s'ha d'entendre com un acte de rebuig cap a la institució de la monarquia i que, per tant, entra dins l'àmbit de la crítica política o la dissidència i està protegit pel dret a la llibertat d'expressió. La senadora republicana Laura Castel ha defensat en una intervenció a la Cambra Alta espanyola que les calúmnies i injúries al rei només són vigents en països "poc o gens democràtics" i ha recordat que el TEDH ha condemnat Espanya totes les vegades que ha tractat casos d'aquest tipus