El Congrés ha aprovat per majoria absoluta aquest dijous a la tarda la llei de garantia integral de llibertat sexual, coneguda com a llei de 'només sí és sí', amb els vots a favor de PSOE, Unides Podem, ERC, Junts, PDeCAT, Cs, PNB, EH Bildu, BNG i Coalició Canària. La CUP s'ha abstingut. PP i Vox hi han votat en contra. En total, el text ha obtingut 201 vots a favor, 140 en contra i 3 abstencions i ara haurà de passar pel Senat. La norma estableix una nova definició de consentiment sexual en positiu que estableix que "només s'entendrà que hi ha consentiment quan s'hagi manifestat lliurement mitjançant actes que, en atenció a les circumstàncies del cas, expressin de forma clara la voluntat de la persona". La llei també elimina la distinció entre abús i agressió sexual i deixa fora la part sobre prostitució que generava l'oposició dels socis d'investidura i la va fer perillar.

El text estableix que l'agressió sexual serà "qualsevol acte que atempti contra la llibertat sexual d'una altra persona sense el seu consentiment". Es considerarà violació, amb penes de presó més elevades, quan l'agressió "consisteixi en accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o introducció de membres corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies". La norma preveu agreujants per incrementar les penes d'agressió o violació quan els fets es facin de forma grupal, hi hagi violència "d'extrema gravetat", la víctima tingui una "situació d'especial vulnerabilitat", l'agressor sigui parella o familiar o hagi "anul·lat la voluntat de la víctima subministrant-li fàrmacs, drogues o qualsevol altra substància", entre altres. La llei també inclou la consideració de l'assetjament al carrer com a delicte així com violències sexuals en l'àmbit digital. En aquest àmbit, la setmana passada es va incloure una esmena pactada entre PSOE, UP, ERC i Junts que fixa que es penalitzarà amb tres mesos a un any de presó o multa de sis a dotze mesos l'ús de la imatge d'una persona per realitzar anuncis o obrir perfils falsos a les xarxes, pàgines de contacte ocasionant assetjament. Polèmica amb la prostitució Finalment, la norma deixa fora la part sobre prostitució que va generar l'oposició dels socis d'investidura i que va fer perillar la llei a la comissió d'Igualtat la setmana passada. Així doncs, el text no inclou la penalització amb presó i multa del proxenetisme i de la terceria locativa -el lucre per llogar un espai en què es prostitueix una persona- que incloïa la proposta inicial del Ministeri d'Igualtat i el PSOE volia endurir. Un element relacionat amb la prostitució que finalment sí que incorpora el text és la prohibició de la publicitat que la promogui. La portaveu de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, ha considerat que aquesta mesura "no respecta el pacte que tot quedés fora" i critica que "no ajuda als drets de les dones treballadores". D'aquí l'abstenció dels cupaires, que també veien amb reticència el concepte de consentiment que estableix el text o la "manca de perspectiva antiracista". La llei, en 14 claus El consentiment: serà l’element clau que determinarà l’existència d’una agressió sexual. Així es passa d’un sistema que exigeix que la víctima demostri que s’hi va negar i va resistir a un altre que requerirà un consentiment afirmatiu, com demana el Conveni d’Istanbul. La llei indica que «només s’entendrà que hi ha consentiment quan s’hagi manifestat lliurement mitjançant actes que, en consideració a les circumstàncies del cas, expressin de manera clara la voluntat de la persona». No és abús, és violació: la norma reforma la tipificació dels delictes sexuals en el Codi Penal i acaba amb la distinció entre agressió i abús sexual, un clamor feminista després del cas de la violació grupal de ‘La manada’. Es consideraran agressions sexuals totes aquelles conductes que atemptin contra la llibertat sexual sense el consentiment de l’altra persona i hi haurà diferents forquilles de penes en funció de la gravetat i de la concurrència d’agreujants. Submissió química: s’inclouen dos nous agreujants en les agressions sexuals. Una és que la víctima sigui parella o exparella de l’agressor i una altra és que l’autor hagués utilitzat qualsevol substància per anul·lar la voluntat de la víctima, és a dir, mitjançant la submissió química. Violència sexual: la llei considera violència sexual els actes de naturalesa sexual no consentits o que condicionin el lliure desenvolupament de la vida sexual. Agressió sexual, assetjament, violació, exhibicionisme, provocació sexual, explotació sexual, corrupció de menors, mutilació genital femenina, feminicidi sexual, matrimoni forçat, tràfic amb finalitats d’explotació sexual i, en l’àmbit digital, la difusió d’actes de violència sexual, la pornografia no consentida i la infantil i l’extorsió sexual a través de mitjans tecnològics. Víctimes: el text estableix que l’atenció a totes les víctimes serà integral i immediata i que els serveis socioassistencials podran acreditar una situació de violència sexual, igual que es fa en la violència de gènere en l’àmbit de la parella o exparella. A més, els serveis d’atenció a les víctimes seran essencials i les víctimes tindran dret a una reparació integral. Centres de crisi: es crearan serveis públics interdisciplinaris d’atenció permanent per oferir assistència les 24 hores tant a les víctimes de violència sexual com als seus familiars o pròxims. El 2024 n’hi ha d’haver en funcionament un en cada província. Cases de nens i nenes: es posaran en marxa centres especialitzats per a les víctimes menors de violència sexual, on se’ls prestarà una atenció integral i acudiran els diferents professionals (policials, jurídics, educatius, etc.) amb l’objectiu que siguin llocs segurs i tranquils per als més petits. -Educació sexual: serà present en totes les etapes educatives i donarà especial rellevància a l’àmbit digital com a principal via de prevenció de comportaments que atemptin contra la llibertat sexual. Estrangeria: les dones en situació administrativa irregular que hagin sigut víctimes de violència sexual tindran dret a permís de residència i de feina. Difusió de fotos i vídeos íntims: el Codi Penal castigarà tant la difusió com la redifusió d’aquest material privat sense el consentiment de la persona afectada. Prohibició de la publicitat de prostitució: qualsevol mena d’anunci sobre prostitució estarà prohibit. Violència econòmica: amb aquesta legislació es modifica la llei integral contra la violència de gènere perquè ara inclourà el concepte de violència econòmica. Violència vicària: les mares de menors assassinats en crims vicaris seran reconegudes com a víctimes directes i tindran garantit l’accés a les ajudes estatals a les víctimes de delictes violents. Proves: la recollida de mostres biològiques de la víctima i altres proves que puguin contribuir a l’acreditació de violències sexuals i la seva conservació i cadena de custòdia no estarà supeditat al fet que s’interposi denúncia. Preguntes i revictimització: la llei incorpora diverses mesures per evitar la victimització secundària de dones i menors en el procés fins a la seva recuperació. Entre elles, que el president d’un tribunal pugui adoptar mesures per evitar que es formulin preguntes innecessàries relatives a la vida privada i la intimitat sexual que no tinguin rellevància per al fet enjudiciat.