El PP ha anunciat aquest dijous que s'abstindrà a la votació de la Llei Audiovisual, fet que facilita que la nova normativa s'aprovi sense el suport d'ERC. Malgrat que els republicans van donar suport als pressupostos generals de l'Estat del 2022 a canvi del pacte en aquest text, han passat del 'sí' que van fer la setmana passada en comissió a un 'no' després que els socialistes hagin pactat amb PP i Cs una esmena que obre el ventall de les productores que es consideren 'independents' per encabir-li les que treballen pels grans grups mediàtics. Previsiblement, la Llei prosperarà amb els vots del PSOE, Podem i PNB gràcies a aquesta abstenció del PP i de Cs. ERC, PDeCAT, Junts i CUP s'han situat finalment al 'no'.

El debat de la llei al Congrés ha començat sense acord entre els socis de legislatura. Els socialistes rebutgen l'esmena que ERC, Podem i Bildu havien pactat per recuperar l'esperit inicial de la Llei, i mantenen la modificació que van pactar la setmana passada amb el PP i Cs. Un canvi de paradigma que ha generat rebuig a ERC, que recorda que les productores independents representen 1.000 llocs de treball a Catalunya i que el nou text està fet a mesura per beneficiar grans grups com Atresmedia i Mediaset.

ERC anuncia el 'no' i acusa el PSOE de beneficiar els grans grups

El diputat d’ERC Joan Margall ha explicat al ple que la formació votarà ‘no’ a la llei de l’audiovisual perquè van pactar una presència concreta de llengües cooficials i una definició sobre productor independent que ara el PSOE ha modificat d’acord amb PP i Cs “per beneficiar a les grans productores i grups estatals”. “Un cop més recorden que vostès són la segona pota del règim del 78”, ha assegurat. “No deixarem tirats al sector de producció independent de Catalunya. Amb aquesta maniobra vostès es carreguen que puguin sortir més ‘Alcarràs’”, ha conclòs Margalll.

Segons els republicans, l'esmena dels socialistes "torna a afavorir el duopoli de sempre en detriment de les autèntiques productores independents". ERC ha registrat amb Podem i Bildu una altra esmena transaccional que estableix que no es consideren independents les productores vinculades de forma estable amb els grans grups.

El 'no' d'ERC se sumarà al de Junts, PDeCAT i CUP, que ja han avançat que votaran en contra del text perquè consideren no protegeix adequadament el català a l'àmbit audiovisual. La llei aprovada manté el fons de 15 milions d'euros per a continguts audiovisuals en català, basc i gallec, tot i que no inclou l'obligació de les grans majors que tenen seu fora de l'Estat a fer produccions en les llengües cooficials.

CUP: "L'avenç del català és testimonial"

El diputat de la CUP Albert Botran ha afirmat que aquesta llei suposa una "oportunitat perduda" per al català, el basc i el gallec, perquè a les plataformes digitals la presència de català "està minoritzadíssima" i hi ha més traduccions a l'islandès que a la llengua de territoris amb 10 milions de persones. "Es consolida la super-hegemonia del castellà i l'avenç de les nostres llengües és testimonial", ha dit, i la llei és "la constatació que l'única llengua que protegeix l'Estat espanyol és el castellà". "Ens diuen que no polititzem la llengua, però com es defensa la nostra llengua si no és tenint un estat que vetlla per ella".

Bildu: "Les quotes per a les llengües són insuficients"

La portaveu de Bildu, Mertxe Aizpurua, també ha advertit que si no s'accepta l'esmena transaccional plantejada entre ERC, Podem i Bildu, la seva formació votarà en contra del text. Segons Aizpurua, l'acord entre el PSOE, PP i Cs que obre la porta a la consideració de les productores que treballen pels grans mitjans com a "independents" converteix el text en un "forat negre als productors de cinema independent". A més, segons Aizpurua, les quotes lingüístiques que recull la llei són positives, però "totalment insuficients".PNB: "Hem aconseguit salvar els mobles."El PNB, per contra, ha anunciat el vot a favor de la seva formació. Ha recordat que els nacionalistes bascos van obrir la tramitació parlamentària amb una esmena a la totalitat , però ha dut a terme una negociació "costosa" que ha permès millorar el text i que finalment porta el PNB a un 'sí'. Joseba Andoni Egirretxea ha fet bandera de la introducció d'ajudes per a les llengües cooficials. "Potser no és la llei que hauríem volgut, però hem aconseguit salvar els mobles".

Cs justifica l’abstenció i lamenta les “fronteres” i “quotes”

El diputat de Cs Guillermo Díaz ha anunciat l’abstenció del seu partit perquè s’han acceptat esmenes sobre propietat intel·lectual. Díaz ha lamentat que el govern espanyol hagi acceptat les demandes de “fronteres” i “quotes” del nacionalisme. “Volen posar portes al camp. Vostès s’han plegat i han acceptat coses que dificulten el treball del sector audiovisual”, ha argumentat. Díaz s’ha mostrat contrari a les quotes lingüístiques i ha lamentat que el doblatge no compti dins les quotes.

Junts: "És un fiasco"

La diputada de Junts Pilar Calvo ha afirmat que aquesta llei és "un fiasco" i "un recés" per a les llengües cooficials de l'Estat. "Només hi ha un vot possible: el del no", perquè "ens estem jugant el futur de la llengua", ha dit. Segons Calvo, "del famós pacte del 6% de Netflix hem passat a un 0,35% i ni tan sols es podrà escollir els subtítols". Segons Calvo, la Llei "també ha fallat als productors independents".

Podem diu que la llei és dolenta per al sector, però la vota

Malgrat que Podem havia pactat una esmena transaccional amb ERC i Bildu per protegir els productors independents, la diputada Sofia Castañón ha donat a entendre el 'sí' dels diputats del seu grup. Segons Castañón, la Llei és "dolenta per al sector" i per a les productores independents, però el seu grup és "lleial" amb el govern, i per això "assumeix" el text que ha arribat al ple.