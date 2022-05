Salut ha informat aquest divendres de l'existència de 5 nous casos de verola del mico a Catalunya, fet que deixa la xifra global en 9, cap d'ells és de la regió central. En total, 7 persones tenen vinculació amb altres casos detectats a l'Estat i 2 més encara estan en investigació.

Per qüestions de privacitat Salut no ha donat més detalls sobre els casos confirmats. Segons el Departament, el procés per confirmar els potencials casos sospitosos de verola del mico requereix d'estudis de microbiologia i seqüenciació que no són immediats. Els casos sospitosos que la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) classifica com a tals són comunicats al Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES).

Verola del mico: Ja hi ha 98 positius a Espanya

El Ministeri de Sanitat xifra en 98 els casos positius de verola del mico a l'estat espanyol, segons l'última actualització d'aquest divendres. Són 14 més que els confirmats dijous. L'Institut Carlos III ha confirmat aquests 98 casos positius a orthopoxvirus i ja els "dona per casos confirmats de Monkeypox". En total, l'Institut Carlos III ha rebut 200 casos sospitosos dels quals 102 s'han descartat.

L'OMS preveu que augmentin els casos de verola del mico

La directora del Departament de Pandèmies i Malalties Epidèmiques de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Sylvie Briand, ha assegurat aquest divendres que el més probable és que augmentin els casos de verola del mico, però ha subratllat que és un virus que "no ha de preocupar la població general". "No sabem si estem veient la punta de l'iceberg o si queden més casos", ha dit Briand en una sessió informativa sobre les dades que té l'organisme pel que fa als nous brots de verola del mico. Briand ha admès "incertesa" sobre com evolucionarà el virus, però ha remarcat que "no és com la covid-19" perquè no es transmet ràpidament.

"La xifra de contagiats pot augmentar en els pròxims dies perquè considerem que estem al principi d'un fet que és inusual i que encara hi ha pocs casos exportats a països no endèmics", ha dit a directora del Departament de Pandèmies i Malalties Epidèmiques de l'OMS.

Tanmateix, ha insistit que la transmissió de la verola del mico es pot aturar si s'actua amb rapidesa. La recomanació de l'OMS continua sent principalment l'aïllament de les persones contagiades perquè es transmet pel contacte físic. En aquest sentit, la directora del Departament de Pandèmies i Malalties Epidèmiques de l'OMS ha insistit que no recomanen ni restriccions als viatges ni campanyes de vacunació massives. Les mesures, ha remarcat, han de ser "puntuals".