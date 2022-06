El magistrat de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón ha arxivat la causa contra Repsol i CaixaBank i els seus respectius presidents, Antoni Brufau i Isidre Fainé, per la contractació de l'excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo. García Castellón ha finalitzat la instrucció d'aquesta peça del 'cas Tandem' i proposa jutjar Villarejo així com a cinc persones més entre les quals els directors de seguretat de Repsol i Caixabank, Rafael Araújo i Miguel Fernández Rancaño. Per contra, García Castellón descarta jutjar els presidents d'aquestes companyies.

La causa és per la contractació de l'empresa de Villarejo, Cenyt, per espiar l'expresident de Sacyr Luis del Rivero, que volia controlar Repsol. García Castellón remarca que les reunions amb l'excomissari per contractar els serveis d'espionatge les van mantenir els directors de seguretat. En la resolució feta pública aquest dijous, el magistrat explica que de la investigació conclou que no es pot imputar els presidents de les companyies, ja que "es desprèn la seva manca de participació en els fets" i no hi ha indicis que n'estiguessin al cas. Tampoc creu que es pugui atribuir els delictes a les companyies, pel fet que en el moment de la contractació de Cenyt ja comptaven amb un model de prevenció de delictes que complia amb els requisits previstos per llei. En relació amb Villarejo, li atribueix un delicte de suborn passiu, descobriment i revelació de secrets mentre que als directors de seguretat de suborn actiu.