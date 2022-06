La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha avançat aquest dilluns que el seu executiu no preveu prorrogar tal com està ara el decret de mesures anticrisi que va activar al març, sinó que l'actualitzarà per introduir-li "ajustaments" o "ampliar alguna qüestió". En una entrevista a TVE, Rodríguez ha demanat al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que demostri que no manté la mateixa actitud que el seu predecessor, Pablo Casado, i s'obri a donar suport a la convalidació del decret quan arribi al Congrés dels Diputats.

Segons Rodríguez, encara queden 25 dies de vigor de les mesures anticrisi, i "quan arribi el moment d'actualitzar aquest decret" el govern espanyol oferirà solucions que "ajudin a una majoria, com ara amb els 20 cèntims, i a aquells que tenen més complicacions a les seves vides, com els beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital". "Si alguna cosa ha demostrat aquest govern és que és capaç de gestionar aquesta crisi sense deixar ningú enrere", ha dit. La portaveu del govern ha admès que el nou decret introduirà modificacions respecte al que es va aprovar al març, tot i que "l'esperit serà idèntic: amortir el cost de la guerra sobre el conjunt de la ciutadania". Feijóo farà el seu primer cara a cara amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquest dimarts a la sessió de control del Senat. Rodríguez espera que el líder de l'oposició pregunti al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre economia "amb una mica més de rigor que ho ha fet fins ara" perquè aquesta setmana "ha dit un dia que les dades d'atur estaven maquillades, i l'endemà a Andalusia que era un èxit". Segons Rodríguez, Sánchez està "encantat de compartir" amb Feijóo i tot el país "el que està essent una molt bona gestió econòmica" on "malgrat la pandèmia i la guerra aquest país està tirant endavant" amb un govern que activa mesures de protecció social per no deixar "ningú enrere". "El que esperem, si Feijóo vol ser diferent a Casado, és que per començar el PP doni suport a aquest decret, perquè el PP va votar en contra d'augmentar l'IMV, els 20 cèntims al gasoil i les ajudes al transport, l'agricultura i la pesca. Per tant, aspirem que com a mínim en això el PP estiui amb el govern, que en definitiva és estar amb els espanyols". De moment, però, i malgrat alguns contactes, el govern espanyol i el PP no han assolit acords en aquesta matèria. "Nosaltres tenim sempre la mà estesa, i intentarem acordar sempre amb el principal partit de l'oposició qüestions importants pels espanyols, i este esperant que aquest canvi de rumb del PP es vegi amb qüestions concretes".