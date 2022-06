El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, ha anunciat que convocarà una reunió "molt aviat" amb totes les parts per debatre la nova proposta d'Aragó sobre els Jocs d'hivern de 2030. Blanco ha rebutjat concretar quin dia es farà, però ha explicat que serà una trobada telemàtica i que s'ha de fer "ràpid" perquè ja van "molt endarrerits" i la negociació "no avança". "Hi ha molta feina que no es publicita, en què necessitem la pau i la tranquil·litat perquè es pugui arribar a un acord", ha dit Blanco en una entrevista a TV3 aquest dimarts al matí. L'Aragó va enviar ahir dilluns al COE la seva nova proposta, dividida en quatre lots de proves amb dues opcions cadascun.

Blanco ha dit que "res està descartat", però ha remarcat que "ho han d'aprovar les parts". "Els que han de prendre la decisió i tenen la responsabilitat són els territoris", ha afirmat, i ha apuntat que el COE es limita a intentar facilitar l'acord. "Jo no he decidit res", ha subratllat. "La part tècnica ja ha acabat, ara han de ser els responsables polítics els que arribin a l'acord", ha afirmat Blanco, que ha advertit que les discrepàncies "no afavoreixen la candidatura". El president del COE ha lamentat que el govern aragonès focalitzi les crítiques en la seva persona. Nova proposta aragonesa El conseller d'Esports de l'Aragó, Felipe Faci, va explicar ahir dilluns que havien enviat al COE la nova proposta que va plantejar el president aragonès, Javier Lambán, la setmana passada. La proposta divideix les proves en quatre lots amb dues opcions -una per Catalunya i l'altra per l'Aragó. En relació amb l'esquí alpí, l'Aragó proposa que un territori es quedi la modalitat femenina i l'altre la masculina. Blanco ha dit que el COE "no veu convenient fer això", però ha reiterat que han de ser les parts qui ho pactin. Candidatures en solitari Blanco ha reiterat que, en cas que no es pugui tancar un acord, s'obre la porta a la presentació de candidatures en solitari, tanmateix ha insistit que en el moment actual l'aposta del COE és intentar que la conjunta arribi a bon port.