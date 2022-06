El Congrés debatrà la proposició de llei del PSOE per prohibir el proxenetisme «en totes les seves formes», ja que el ple de la cambra baixa aprovarà la presa en consideració de la iniciativa en la votació d'aquest dimarts al vespre. Així s'ha desprès del debat mantingut a la tarda en què Unides Podem ha avançat el vot a favor al costat del PSOE. Tanmateix, els comuns es desmarcaran de la resta del govern espanyol i hi votaran en contra. A banda del PSOE i de la majoria d'Unides Podem, la presa en consideració obtindrà el suport del PP. ERC, Cs, Junts i la CUP s'han mostrat en contra. PNB i EH Bildu han rebutjat el contingut de la proposta, però han anunciat l'abstenció per permetre que es debati.

La vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, ha defensat penalitzar el proxenetisme perquè «és incompatible amb tota democràcia» i actualment té «impunitat». «És el moment», ha reivindicat, i ha argumentat que a l'estat espanyol hi ha unes «45.000 dones explotades sexualment». «Fins quan continuarem esperant? Quantes dècades més han de passar?», ha plantejat Lastra, que ha lamentat les «intoxicacions interessades». «Qui digui que la PL va en contra de les dones, menteix», ha afirmat. Lastra s'ha obert a treballar «amb tots els grups que volen combatre la impunitat».

Posicions en contra

La diputada d'ERC al Congrés Pilar Vallugera ha avançat el vot en contra dels republicans i ha retret el «prohibicionisme punitivista» de la norma. «Són uns hipòcrites», ha afirmat Vallugera, que ha retret al PSOE que no tingui en compte el punt de vista de les treballadores sexuals ni vagi acompanyat d'altres mesures com la derogació de la llei d'estrangeria. La diputada d'ERC ha argumentat que cal distingir entre el consentiment i el desig i ha advertit que les modificacions que planteja del Codi Penal poden implicar agreujar la situació de vulnerabilitat de les treballadores sexuals.

La diputada de JxCat Pilar Calvo ha avisat que amb la iniciativa les treballadores sexuals «seran més estigmatitzades» i ha criticat que s'elimini la distinció entre l'exercici «no coercitiu» de la prostitució amb el tràfic de dones. Calvo ha opinat que la norma té «hipocresia jurídica» i ha retret que «neix de la frustració del feminisme socialista», ja que es va presentar l'endemà que haguessin de retirar una esmena de la llei del 'només sí és sí' amb el mateix contingut.

La diputada de Cs Sara Giménez ha criticat que la iniciativa és un «pedaç legislatiu ple de moralina» que «criminalitza la prostitució». Giménez ha advertit que el text estableix una «confusió interessada entre tràfic i prostitució», que el que fa és «desprotegir» aquelles dones que «l'exerceixen lliurement» i «col·locar una part de les treballadores sexuals en una situació de risc». «No tenen en compte el seu consentiment», ha defensat, i ha retret el «paternalisme» del PSOE. La portaveu de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, ha criticat que el PSOE «s'aliï amb la dreta» i legisli «des de la moral». «Tota la llei té un aire de censura i de prohibició. Distingeixen entre bones dones, bones víctimes i bons desitjos. Nosaltres per aquí no passarem», ha dit Vehí.

Divisió a Unides Podem

Els comuns trencaran la unitat de vot del grup d'Unides Podem amb l'autorització de la direcció de la formació, que ha avalat que votin diferent després que ho demanés la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, per la incomoditat dels comuns amb la iniciativa del PSOE. Fonts d'Unides Podem han tret importància al trencament intern, però han apuntat que «no és òptim» dividir-se en una votació. Fonts d'En Comú Podem han argumentat que «la prostitució no pot abordar-se d'esquena a les mateixes dones que l'exerceixen» i han criticat que la proposta dels socialistes té «enormes mancances tècniques que podrien generar situacions indesitjables per a moltes dones», com «inseguretat jurídica, biaix ideològic a l'hora de jutjar o culpabilitat indesitjada de familiars». La portaveu adjunta d'Unides Podem, Sofía Castañón, ha defensat introduir algunes modificacions a la norma malgrat el vot a favor a tramitar-la. Per exemple, Castañón ha dit que és necessari distingir entre el proxenetisme coactiu i el no coactiu i ha recordat que el Ministeri d'Igualtat treballa en una llei de tràfic que regula aquesta mena de qüestions.

Penalització del proxenetisme

La iniciativa estableix penes de presó i multa a «qui, amb ànim de lucre, promogui, afavoreixi o faciliti la prostitució d'una altra persona, encara amb el consentiment de la mateixa». La norma fixa d'un a tres anys i multa de 12 a 24 mesos per als proxenetes sense exigir que hi hagi explotació sexual, només amb l'existència de lucre amb l'exercici de la prostitució d'altri. El PSOE també planteja considerar la terceria locativa, és a dir, el lucre pel lloguer d'un espai en què es prostitueix una persona, una modalitat agreujada del proxenetisme, i imposa penes de dos a quatre anys de presó i multa de 18 a 24 mesos. La proposició de llei inclou un element que no recollia l'esmena que és el càstig als clients. El text preveu multes de 12 a 24 mesos per als clients i penes de presó d'entre un a tres anys i multa de 24 a 48 mesos quan la persona prostituïda sigui menor d'edat o estigui en situació de vulnerabilitat.

Origen en l'esmena frustrada

La iniciativa recupera el contingut d'una esmena del PSOE a la llei del 'només sí és sí' que els socialistes van acabar retirant per salvar la llei, ja que ERC, Junts, CUP, comuns, Bildu, PNB i Cs rebutjaven la seva proposta i amenaçaven de tombar-la tota si s'hi incloïa aquest contingut. El diputat del PNB Joseba Andoni Agirretxea ha acusat el PSOE de presentar la iniciativa per «rebequeria» davant el fiasco de la seva esmena i d'actuar amb «irresponsabilitat legislativa». El portaveu del BNG, Nestor Rego, també ha considerat el text un afany de «revenja» i ha demanat abordar la qüestió amb «més serietat».