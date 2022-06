Espanya rebrà més d'una quarantena de líders mundials per la cimera de l'OTAN a Madrid, un gran esdeveniment geopolític que aplegarà més de 5.000 persones. La capital espanyola acull el 29 i 30 de juny una trobada històrica de l'aliança atlàntica marcada per la invasió russa d'Ucraïna i les peticions d'adhesió de Suècia i Finlàndia. Arran de la cita, s'espera l'arribada del president dels Estats Units, Joe Biden, el 28 de juny. Des de la Moncloa encara treballen en el programa de reunions del president espanyol, Pedro Sánchez, i no confirmen si hi haurà una bilateral amb Biden. Sí que confirmen que el rei Felip VI farà un sopar aquell vespre al Palau Reial per rebre tots els caps d'estat i de govern convidats en el marc de la cimera.

La trobada dels líders de l'OTAN arrencarà el dimecres 29 de juny al recinte ferial d'IFEMA i s'allargarà fins dijous 30 de juny. Serà un desplegament "molt important" per rebre mandataris d'arreu del món i les seves delegacions, així com uns 1.500 periodistes, calculen des del govern espanyol. Per a la cimera, s'ocuparan tres pavellons d'IFEMA– un espai d'unes cinc hectàrees- i ja s'està adaptant el recinte per complir amb les fortes mesures de seguretat que exigeix aquesta organització militar.

De fet, fonts de la Moncloa avancen que IFEMA quedarà tancada i que hi haurà un perímetre de seguretat "significatiu" al seu voltant. Igualment, avisen que hi haurà afectacions al tràfic, al metro i a les línies d'autobusos, admetent que els ciutadans de Madrid es veuran afectats per l'organització de la reunió de l'OTAN, l'aliança militar atlàntica formada per 30 estats d'Europa i Nord Amèrica.

Objectius de la cimera

L'objectiu inicial de la cimera de Madrid era només aprovar la nova estratègia de l'organització per a la pròxima dècada, un document anomenat 'Concepte Estratègic', que encara s'està negociant. El full de ruta de l'OTAN finalment es veurà clarament influenciat per la guerra a Ucraïna. Jens Stoltenberg, secretari general de l'organització, ha posat sobre la taula una proposta per fer més permanent el reforç de la presència militar de l'aliança al flanc oriental d'Europa per la guerra a Ucraïna.

Fonts diplomàtiques espanyoles apunten que en la cimera també es preveu augmentar el suport a Kíev, tant en defensa com per a la reconstrucció del país. També es buscarà "intensificar la política de partenariats" per reforçar la "unitat" amb els socis de l'OTAN.

Una de les qüestions més incertes de la cimera és la petició d'adhesió de Suècia i Finlàndia. Tots dos països, Stoltenberg i la Casa Blanca, entre d'altres, estan negociant amb Turquia perquè aixequi el vet que impedeix la seva entrada al club militar. Ankara veu amb reticències admetre aquests dos països escandinaus per la seva posició respecte al Partit dels Treballadors del Kurdistan (el PKK, per les seves sigles en kurd). Fonts diplomàtiques espanyoles no concreten quan es podria firmar el protocol d'adhesió, però apunten que seria "lògic" que es firmés a Brussel·les, seu de l'OTAN, abans de la cimera perquè és un pas "més tècnic".

Programa

A vint dies d'aquesta cita històrica, encara queden detalls per tancar, però ja hi ha un primer esborrany del programa i l'estimació del nombre de mandataris que viatjaran a Madrid. Entre una quarantena i una cinquantena, diuen a la Moncloa, que admet el "repte important" que suposa per al govern espanyol organitzar aquest gran esdeveniment. Tot i això, esperen que serveixi per "promocionar" l'estat espanyol en l'àmbit internacional.

Si bé la llista de convidats no està enllestida, preveuen l'assistència de representants de Suècia i Finlàndia. També es compta amb la presència d'Austràlia, Nova Zelanda, el Japó, Corea del Sud, Geòrgia, Jordània, Bòsnia-Hercegovina i, possiblement, Mauritània. Per ara, no s'ha confirmat si el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, anirà a Madrid, però com a mínim s'espera una intervenció per videoconferència.

Abans de l'inici oficial de la cimera de l'OTAN, la Casa Reial farà una recepció el dimarts 28 al vespre per donar la benvinguda a tots els mandataris i les seves parelles. L'endemà, els caps d'estat i de govern de l'OTAN començaran a arribar a IFEMA a partir de les vuit de matí per donar el tret de sortida a la cimera. Mentrestant, la reina Letícia organitzarà una sèrie d'activitats per a les seves parelles, com una visita al Palau Reial de la Granja de San Ildefonso, a Segòvia.

El dimecres 29 a la nit el president espanyol, Pedro Sánchez, convocarà un sopar "euroatlàntic" al Museu del Prado entre els líders de l'OTAN i de la Unió Europea per "reforçar la col·laboració" entre totes dues organitzacions. La cita acabarà dijous 30 de juny al migdia, tot i que des de l'executiu espanyol no descarten que es pugui allargar durant la tarda.

Mobilitzacions

La plataforma 'OTAN no Madrid' ha convocat una concentració diumenge 26 de juny al migdia a la plaça d'Atocha per protestar contra la cimera. Des del govern espanyol es mostren tranquils, especialment perquè les mobilitzacions anunciades no coincidiran amb els mateixos dies de la trobada. A més, creuen que a l'estat espanyol hi ha una "comprensió molt majoritària" sobre aquesta trobada i les seves implicacions.