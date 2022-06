El Ministeri de Sanitat ha xifrat aquest dilluns en 259 els casos de verola del mico a Espanya, 6 més que els informats en el darrer registre. L'Institut Carlos III ha confirmat aquests 259 casos positius a orthopoxvirus i ja els dona, alhora, per casos confirmats de verola del mico.

En total, l'Institut Carlos III ha analitzat fins al moment 509 mostres de casos sospitosos, de les quals 250 s'han descartat pel fet que han donat negatiu tant per a verola humana com per a altres orthopoxvirus.