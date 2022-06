El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ordenat als serveis jurídics del partit que retirin el recurs que van presentar al Tribunal Suprem que demana l'absolució de l'extresorer Luis Bárcenas per aconseguir, per aquesta via, alliberar-se de la condemna de la formació com a partícip a títol lucratiu. Ho ha anunciat el vicesecretari de política institucional del PP, Esteban González Pons, que ha assegurat que la direcció de Feijóo "no tenia coneixement" del recurs, redactat el novembre del 2021. "Entenem que entra dins de la lògica de la defensa de l'honorabilitat del partit", ha dit, "però en aquest cas l'estratègia jurídica xoca amb la lògica política", i "ha de pesar més la política que l'estratègia jurídica".

González Pons també ha anunciat que el PP ofereix al govern espanyol un pacte d'Estat en matèria de defensa i seguretat. "Oferim un pacte de Toledo sobre la defensa i seguretat al govern espanyol i a la resta de forces parlamentàries", ha dit. Segons ha explicat, el PP proposa "que la política de defensa no sigui mai partidista ni depengui dels socis que un partit o un altre pot tenir al govern d'Espanya" per oferir a l'OTAN la imatge d'una "Espanya fiable". En aquest marc, ha apuntat que de cara a la cimera de l'OTAN demanarà al govern espanyol i a la resta de partits que reclamin a l'Aliança "una política de protecció de tots els territoris" d'Espanya, de manera que l'OTAN protegeixi "la integritat territorial" de tots els estats "inclosa la frontera sud de la UE", en referència a Ceuta i Melilla. Renovació del CGPJ González Pons ha afirmat que la seva formació està a favor de la renovació del CGPJ i el Tribunal Constitucional, "però la situació és de tal gravetat que ja no n'hi ha prou amb un canvi de cromos" i cal que la negociació inclogui "reformes perquè aquesta situació no es doni mai més" i que inclogui "un compromís amb la regeneració". En aquest sentit ha promès que el PP enviarà al govern espanyol en un mes "un document" on proposarà aquestes reformes. En aquest marc ha advertit que el govern espanyol no pot nomenar unilateralment els dos nous magistrats que ha de designar per al Tribunal Constitucional sense esperar a que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) designi els altres dos. El motiu, segons el PP, és que la Constitució preveu aquesta renovació per "terços", és a dir, que s'han de rellevar els quatre magistrats alhora.