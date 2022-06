El baròmetre del Centre d'Estudis Sociològics (CIS) del mes de juny manté el PSOE com a primera força amb el 29,2% dels vots. Els socialistes perden 1,1 punts respecte al maig (30,3%), però ampliarien fins a 2,2 punts l'avantatge que tenien sobre el PP, que obtindria el 27% dels sufragis perdent 1,7 punts en un mes. Per darrere, Vox perd una sola dècima i obtindria el 16,5% dels sufragis, mentre que Podem guanyaria dues dècimes per obtenir el 9,8%. Malgrat que aconsegueix una dècima més, Cs es queda només amb l'1,9% dels vots. ERC aconseguiria ser cinquena força amb el 2,4% dels vots, una dècima menys que al maig, i Junts es mantindria amb l'1,2% dels vots. La CUP guanyaria dues dècimes per quedar-se amb el 0,8% dels vots.

Pel que fa a la valoració dels líders, Yolanda Díaz és la que aconsegueix millor puntuació amb un 4,91, tot i que perd algunes centèsimes respecte al mes de maig (5,05) i en aquesta ocasió no aprova. Per darrere seu, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que obté un 4,75 i també baixa lleugerament respecte al mes anterior (4,86). Pedro Sánchez ocupa la tercera posició amb un 4,31, tres centèsimes més que ara fa un mes (4,28). Per darrere hi ha Íñigo Errejón amb un 3,95 (4 al maig); Inés Arrimadas amb un 3,56 (3,58) i per últim Santiago Abascal, amb un 2,83 (2,91 al maig). Sánchez continua essent el president preferit pels espanyols, amb el 21,2% de les respostes, seguit de Feijóo, amb el 18,9%. Yolanda Díaz queda amb el 9,6% i Abascal el 4,6%. Pel que fa als principals problemes dels espanyols, la crisi econòmica i els problemes econòmics se situen de nou en primera posició amb el 46,6% de les respostes. La sanitat és el segon amb el 24,5%, i l'atur el tercer amb el 19,2%. La qualitat de l'ocupació el quart amb el 12,2%. Els ciutadans perceben que la situació econòmica espanyola està malament (41,7%) o molt malament (27,4%), i només el 22,7% considera que és bona. El 0,9% que és molt bona. Aval a l'enviament d'armes a Ucraïna, però divisió sobre una intervenció directa El CIS també posa de manifest l'aval dels ciutadans a l'enviament per part de l'OTAN a Ucraïna de material militar, armes o munició perquè pugui defensar-se. El 35,2% dels ciutadans hi estan molt d'acord, i el 24,8% bastant d'acord. La majoria també aposta per enviar ajuda humanitària (56,8% molt d'acord), acollir refugiats (55,8% molt d'acord), pressionar Putin (61,9% molt d'acord), sancionar Rússia (53,9% molt d'acord) i incorporar Ucraïna a la UE (41% molt d'acord). L'única qüestió que genera divisió és si l'OTAN hauria d'intervenir militarment sobre el terreny per ajudar Ucraïna. El 20% dels enquestats hi està molt d'acord, el 25,8% bastant d'acord, mentre que el 24,7% estan bastant en desacord amb la idea, i el 19,5% totalment en desacord.