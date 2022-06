El Tribunal Suprem s'ha declarat incompetent per investigar l'exlíder del PP Pablo Casado per les seves afirmacions sobre el castellà a les aules catalanes pel fet que ha perdut la seva condició d'aforat, ja que Casado va renunciar al seu escó al Congrés quan va perdre la presidència del PP a principis d'abril. La Generalitat i JxCat es van querellar contra ell per injúries i calúmnies -també per incitació a l'odi en el cas del partit- per haver afirmat que hi havia professors a Catalunya amb "instruccions de no deixar anar al lavabo a nens perquè parlen castellà".

En una interlocutòria, el Suprem conclou que "escau arxivar les querelles presentades sense perjudici del dret que assisteix als querellants a reproduir la seva petició davant l'òrgan corresponent"