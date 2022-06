Les plataformes digitals avisen que sistemes d'espionatge com Pegasus ara no només poden estar en mans dels estats, sinó també d'altres persones que estiguin "disposades a pagar-los". Això és el que ha dit el director de seguretat de Meta, David Agranovich, en una intervenció al comitè de l'Eurocambra que investiga l'ús de Pegasus a la UE. Abans era pràcticament impossible que caigués en les mans equivocades. Ara és més accessible a països o persones que potser no es regeixen per les normes democràtiques", ha dit el representant de Meta. Al seu torn, la directora de diplomàcia digital de Microsoft, Kaja Ciglic, ha assegurat que s'han detectat més de 20.000 intents d'intromissió per part d'agents estatals en els darrers dos anys.

"Ofereixen serveis a qualsevol que estigui disposat a pagar-los", ha subratllat el director de seguretat de Meta, que ha remarcat que les empreses "oculten" qui són els seus clients. "Les companyies estan subjectes a molt pocs requisits", ha insistit. Ciglic ha alertat de la "proliferació" de programaris d'intromissió en sistemes privats. "El mercat en què operen és opac i els clients són difícils d'identificar", ha remarcat. La directora de diplomàcia digital de Microsoft ha afirmat que les empreses mantenen la "confidencialitat" de qui són els seus clients i ha demanat establir "normes" per a la "rendició de comptes" pels ciberatacs. "Vulnerar els drets ha de tenir conseqüències", ha reclamat. A més, la representant de Microsoft ha alertat que es pot trigar fins a "mesos" a resoldre les vulnerabilitats que permeten els atacs. Per evitar-los, ha demanat als governs que informin les companyies quan detecten vulnerabilitats i que no les ocultin per utilitzar-les en benefici dels seus serveis d'intel·ligència. Finalment, el representant de Google Charley Snyder ha dit que hi ha hagut "desenes de milers" d'avisos en els darrers anys a usuaris que són víctimes de ciberatacs "sofisticats" per part d'agents estatals. Snyder ha alertat que l'ús de sistemes de ciberatacs està "creixent". "Estan proliferant eines perilloses", ha remarcat.