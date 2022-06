La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, es reuniran aquest dimecres a Madrid, tal com ha pogut saber l'ACN. Vilagrà traslladarà al seu homòleg espanyol el llistat de greuges sobre incompliments. La consellera també espera que Bolaños li expliqui què vol fer l'executiu de Pedro Sánchez per recuperar la majoria de la investidura. La trobada s'emmarca en la torna de la reunió que tots dos van celebrar al Palau de la Generalitat el 24 d'abril, després de l'esclat del 'Catalangate'. El Govern espera que, després de les eleccions d'Andalusia de diumenge passat, la Moncloa reprengui el diàleg.

Fonts del departament de Presidència consultades per l'ACN afegeixen que la reunió de demà ha de servir per abordar la situació de "bloqueig" entre els dos governs. Després del cas Pegasus i d'una "acumulació de fets" dels darrers dies, la confiança entre la Generalitat i la Moncloa s'ha "deteriorat encara més", segons constaten des de Palau. En aquesta línia, Vilagrà demanarà a Bolaños garanties que no es repeteixi el cas de l'espionatge del 'Catalangate', en el mateix sentit que ha anat repetint el propi Aragonès.

A més, la consellera de la Presidència també vol abordar amb el ministre la carpeta de la "repressió", i espera que de la trobada en surtin resultats. Des de la Generalitat insisteixen que la reunió no suposa, en cap cas, un "retorn a la normalitat". La trobada tindrà lloc a les 16 hores a la Moncloa.

Els dos executius tenen pendent tornar a reunir la taula de diàleg. L'espai de negociació entre la Generalitat i la Moncloa no es reuneix des del setembre de 2021. De fet, la taula s'havia de tornar a trobar "a principis d'any".

El president del Govern, Pere Aragonès, també espera que Sánchez concreti data per una reunió entre els dos dirigents per abordar l'espionatge de Pegasus. Des de Palau confien que, després de les eleccions andaluses, l'executiu espanyol aparqui les "excuses" i desencalli tant aquesta reunió entre els dos presidents, com també la taula de diàleg.