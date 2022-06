Després del ridícul organitzatiu del partit contra l’Eintracht de Frankfurt, el Barça va decidir intervenir en l’assumpte per evitar que l’equip tornés a jugar a casa com si estigués en el camp contrari. Elena Fort, vicepresidenta blaugrana, ha explicat aquest dimecres l’acord al qual s’ha arribat a la junta del club perquè no es repeteixi.

«Els que no assisteixin a 10 partits seguits durant la temporada, el club farà el Seient Lliure invers: el posarà a la venda a menys que el soci avisi 72 hores abans. Per al Palau seran 6 partits», ha assenyalat Fort. «Els que no vagin a cap partit. Se’ls retirarà l’abonament». En la mateixa línia, els que acudeixin a animar l’equip més del 85% de les vegades tindran avantatges en descomptes d’entrades i desplaçaments. «Volem tornar a omplir el Camp Nou», ha apuntat, instant als fans que «no hi puguin anar que el cedeixin [el seient] a un familiar, amic o al Seient Lliure».

3.000 no hi van ni cedeixen

El Barça ha detectat que en els últims anys, fins i tot abans de la pandèmia, a l’estadi hi havia 2.500 i 3.000 socis que ni alliberaven el seu seient ni assistien als partits, i 1.200 en el cas del Palau. La temporada que ve, a més de la tornada del Seient Lliure, es posarà fi a les excedències dels abonaments, per la qual cosa es cobraran tots a partir del 14 de juliol. «Tenir un abonament és un privilegi», ha incidit Fort, instant a la «corresponsabilitat».

El club impulsarà l’abonament digital i el soci podrà compartir-lo amb un amic o conegut sense que aquest s’hagi d’identificar. Els que sí que hauran de fer-ho seran els que comprin entrades. Per evitar que hi hagi una altra allau de seguidors rivals. «Les entrades seran digitals i nominatives en totes les competicions, no només en la Champions.» De moment els controls seran aleatoris. Fort ha considerat que aquestes mesures evitaran que torni a passar allò de l’Eintracht.

Cens i canvis de nom

A partir de setembre, el Barça actualitzarà el cens dels socis, ja que l’últim va ser del 2012, per saber quants continuen vius. I facilitarà els canvis de nom: no farà falta estar en llista d’espera i n’hi haurà prou amb pagar tres temporades del cost d’abonament a fons perdut (abans n’eren sis).