La Fiscalia ha arxivat definitivament la investigació sobre les suposades irregularitats en els contractes de la Comunitat de Madrid per a la compra de mascaretes i guants durant la primera onada del 2020 a una empresa relacionada amb el germà de la presidenta, Tomás Ayuso. En un escrit de 20 pàgines, la Fiscalia assegura que la investigació sobre els contractes "permet descartar l'existència de conductes penalment rellevants", i sosté que "la hipòtesi delictiva" que plantejaven les denúncies es fonamentava en fets poc versemblants. També afirma que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "no va intervenir en el procediment".

Per aquest motiu descarta que en la signatura dels contractes hi hagi cap indici d'infracció penal, concretament de tràfic d'influències, prevaricació, negociacions prohibides als funcionaris, o frau i falsedat.

La Fiscalia desactiva d'aquesta manera les denúncies dels grups parlamentaris del PSOE, Més Madrid i Podem pels contractes d'adquisició de mascaretes i guants amb l'empresa Priviet Sportive en què el germà d'Ayuso hauria fet de mitjancer.

De fet, el fiscal justifica els contractes per les "b en què es va haver de buscar material sanitari per atendre la pandèmia i les "incerteses" que van aparèixer en la fixació dels preus.

Sosté que el germà d'Ayuso va "aportar al procés comercial el seu coneixement de la gestió sanitària, dels proveïdors i dels clients potencials" i de les "qualitats i especificacions dels productes". Però, segons la fiscalia, Tomás Díaz Ayuso "no va intervenir en el procediment" d'adjudicació d'aquests contractes per part de la Comunitat de Madrid i les comissions que va obtenir van ser totalment legals. A més, segons el Fiscal, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tampoc va influir perquè s'adjudiquessin els contractes a l'empresa amb què col·laborava el seu germà.

"No consta la intervenció directa ni indirecta de la presidenta de la Comunitat de Madrid en aquest expedient, com tampoc de la mediació en el seu no de Tomás Díaz Ayuso davant de funcionaris o cap autoritat".

La Fiscalia Europea continua investigant

Malgrat la decisió de la Fiscalia espanyola, la Fiscalia Europea manté de moment oberta una investigació sobre els contractes de la Comunitat de Madrid per comprar material sanitari a empreses alienes al sector sanitari. La Fiscalia Europea vol esclarir si en les adjudicacions de contractes per valor de 18 milions d'euros es van utilitzar diners procedents dels fons europeus.