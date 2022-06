El salt massiu de divendres a la tanca de Melilla s'ha tancat amb un tràgic balanç d'almenys 18 migrants subsaharians morts i més de 300 ferits, segons les autoritats locals de Nador. Una xifra de víctimes que s'elevaria a 27 per a l'Associació Marroquí de Drets Humans (AMDH). "Un balanç catastròfic que demostra que les polítiques migratòries utilitzades són mortals amb fronteres i barreres que maten. Exigim l'obertura d'una investigació seriosa per determinar les circumstàncies d'aquesta catàstrofe", ha apuntat l'AMDH, que adjunta fotografies i vídeos de les víctimes al control fronterer del 'Barrio Chino'. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha elogiat la cooperació amb el Marroc contra un assalt "violent, ben organitzat i ben resolt".

"El Marroc també pateix un problema de pressió migratòria, en particular d'una zona inestable com el Sahel, i les seves forces de seguretat s'han administrat a fons per evitar l'assalt violent de la tanca", va recalcar Sánchez ahir des de Brussel·les. "Ha estat una extraordinària feina per part de les forces i cossos de seguretat de l'Estat i de les del Marroc per frenar un assalt violent que posava en qüestió la nostra integritat territorial", va insistir el president espanyol en la roda de premsa posterior al Consell Europeu. "La Gendarmeria marroquina s'ha empleat a fons per tractar d'evitar aquest assalt violent ben organitzat, ben perpetrat i ben resolt per part dels dos cossos de seguretat", ha conclòs Sánchez.

L'intent de salt massiu a la tanca de Melilla es va produir a primera hora del matí de divendres –a les 08.30 hores- quan uns 2.000 migrants van intentar accedir a la ciutat autònoma espanyola des del punt de control fronterer del Barrio Chino. Van forçar la porta d'accés, es van enfrontar als agents marroquins i espanyols i es van produir diverses estampides de gent. Només 133 migrants van aconseguir passar a l'altra banda de la frontera fins a territori espanyol. En els enfrontaments, 140 policies marroquins van resultar lesionats (cinc de gravetat) –segons el govern de Rabat- mentre que els policies espanyols ferits van ser 49, la gran majoria amb ferides i contusions de caràcter lleu.