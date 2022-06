El govern espanyol ha aprovat aquest dissabte en un Consell de Ministres extraordinari un nou decret de mesures anticrisi que inclou una rebaixa del 50% del preu dels abonaments de transport estatal i el 30% dels autonòmics i locals –que les administracions podran complementar fins al 50%-, un augment d'un 15% les pensions de jubilació i invalidesa i la creació d'un xec de 200 euros per a aturats i autònoms amb ingressos baixos. Així ho ha fet públic el president de l'executiu, Pedro Sánchez, en una compareixença posterior a la reunió, en què també ha anunciat que l'impost per gravar els beneficis extraordinaris de les empreses energètiques es tramitarà com a projecte de llei i entrarà en vigor l'1 de gener del 2023.

El decret de mesures anticrisi també recull la ja anunciada rebaixa de l'IVA de la factura elèctrica fins al 5% i la pròrroga de bonificació de 20 cèntims per litre de combustible. Segons el president espanyol, el pla suposa un esforç pressupostari superior als 9.000 milions d'euros -5.500 milions dels quals en despesa i 3.600 milions derivats de la reducció d'ingressos per les rebaixes fiscals- i contribuiran a contenir l'alça dels preus en 3,5 punts. Increment del 15% de l’Ingrés Mínim Vital Es reforça la protecció als grups més vulnerables mantenint l’increment del 15% de l’Ingrés Mínim Vital, la prohibició de la suspensió del subministrament d’energia als consumidors vulnerables, el topall a l’increment dels lloguers i que l’augment de les despeses de l’energia no pugui ser causa per l’acomiadament de personal a empreses que rebin ajudes de l’Estat. Sánchez ha explicat que s’aprovarà la limitació del preu màxim de la bombona de gas butà fins a finals d’any, es podran ajornar fins setembre el pagament de quotes a la seguretat social a determinades empreses dels sectors pesquers i agrícoles i ajudes contra la sequera o la irrupció del volcà de La Palma. Finalment s’ha prorrogat el tipus reduït d’IVA al 4% per les mascaretes quirúrgiques.