La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha "lamentat" les morts en el salt massiu a la tanca de Melilla, però ha defensat la necessitat de "protegir la frontera" i "vetllar per la integritat" territorial de l'Estat i, concretament, de Ceuta i Melilla. En roda de premsa aquest dilluns després del Consell de Ministres, Rodríguez ha subratllat que "s'està agredint la frontera d'Espanya, que és agredir la frontera europea". "Convé marcar bé on està el problema i és que existeixen màfies que provoquen aquestes situacions tràgiques", ha remarcat Rodríguez, que ha dit que "el que cal és combatre les màfies". La portaveu de l'executiu ha reconegut la feina de les forces de seguretat espanyoles i ha agraït la col·laboració del Marroc.

A la roda de premsa, també s'ha preguntat en reiterades ocasions per Melilla a la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que no ha respost cap de les preguntes sobre la qüestió. Rodríguez s'ha avançat en totes les ocasions i ha explicat que seria ella la que respondria sobre aquest tema.

Fonts d'Unides Podem han justificat que Montero no hagi respost pel fet que cal respectar els espais i que si no ha contestat és perquè estava al Palau de la Moncloa. Tanmateix, les mateixes fonts han remarcat que el posicionament de la formació lila és clar i que la ministra no té problema en expressar-lo en un altre escenari.

Unides Podem ha registrat aquest dilluns al Congrés una proposició no de llei a la cambra baixa en què exigeix obrir una investigació independent de forma immediata sobre el salt a la tanca de Melilla per esclarir la "tragèdia humana" ocorreguda.