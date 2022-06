L'Audiència Nacional ha arxivat la investigació per suposat finançament il·legal de Podem. El magistrat Manuel García Castellón, titular del jutjat central d'instrucció número 6 ha dictat una providència que acorda el sobreseïment i arxivament de la causa i deixa sense efecte les diligències d'investigació acordades, després de l'ordre rebuda en el mateix sentit per part de la secció tercera de la Sala Penal de la mateixa Audiència, i tal com havia demanat la fiscalia.