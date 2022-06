La Fiscal General de l'Estat, Dolores Delgado, ha signat aquest dimarts un decret on encomana a la Fiscal de Sala Coordinadora d'Estrangeria, Beatriz Sánchez, una investigació sobre les circumstàncies dels fets del 25 de juny a la tanca de Melilla, on segons informacions periodístiques van perdre la vida 23 persones en territori marroquí i hi va haver molts més ferits.