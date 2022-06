L'Organització de les Nacions Unides (ONU) ha urgit Espanya i el Marroc a obrir una investigació perquè es dirimeixin responsabilitats sobre la mort de 23 persones a Melilla que intentaven travessar la frontera cap a territori espanyol el passat divendres. En un comunicat publicat aquest dimarts, l'organisme internacional també ha condemnat els fets i ha exigit a la Unió Europea (UE) "ampliar la disponibilitat de vies per una migració segura i ordenada", així com "prendre mesures per garantir i respectar el dret a buscar i rebre asil". Per altra banda, l'ONU ha afirmat que la tragèdia es podria haver evitat "si s'hagués incorporat un enfocament integral basat en els drets a les polítiques de frontera".

Un nou vídeo mostra un altre moment de la massacre a la tanca de Melilla L'organització internacional, a més, ha instat els estats a atorgar una reparació integral dels drets humans violats a les persones afectades, inclòs l'incompliment del principi de no devolució mitjançant retrocessos arbitraris. En concret, l’ONU requereix al govern del Marroc preservar els cossos dels morts a la frontera, identificar-los i tornar-los a les famílies. En el cas dels ferits, reclama una atenció sanitària adequada per a la seva recuperació. Més d’un centenar de persones protesten a Manresa per les morts a Melilla "Demanem a tots els estats que respectin els drets humans dels migrants, inclosos els sol·licitants d'asil, per complir amb les seves obligacions envers la Convenció Internacional i per complir els principis i directrius recomanats sobre els drets humans a les fronteres internacionals", exigeix l’ONU. A més, recorda que l'ús de la força per les detencions ha de ser proporcionat i ha de respectar els drets humans i que la detenció ha de ser l'últim recurs.