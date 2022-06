El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es troba reunit des de les 16 h amb el president dels Estats Units, Joe Biden, a la Moncloa, en la primera reunió bilateral entre tots dos. El govern nord-americà ja ha avançat que Biden comunicarà a Sánchez que augmenta en dos el nombre de destructors de la base de Rota, on actualment n'hi ha quatre, mentre que Sánchez espera posar part del focus en la frontera sud de l'OTAN. Sánchez ha baixat tots els graons per rebre el mandatari nord-americà a les portes de Moncloa i tots dos han posat per la fotografia amb una encaixada de mans.

És la primera visita d'un mandatari nord-americà des de la que va fer Barack Obama el 2016. Biden ha arribat a Torrejón de Ardoz a borda de l'Air Force One a les tres de la tarda i ha estat rebut pel rei Felip VI, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, i la ministra de Defensa, Margarita Robles. Per a l'ocasió l'aeròdrom de Torrejón ha quedat blindat per un fort dispositiu policial i militar. Dos destructors més a Rota Segons ha anunciat l'assessor de Seguretat de la Casa blanca, Jake Sullivan, durant aquesta trobada Biden comunicarà oficialment a Sánchez un augment de quatre fins a sis del nombre de destructors que tenen seu a la base naval de Rota. Sánchez mira a la frontera sud Segons fonts de la Moncloa, Sánchez vol que la trobada serveixi per reforçar i actualitzar la relació estratègica entre Espanya i els Estats Units. Entre altres, posarà sobre la taula les relacions bilaterals en matèria de defensa i altres àrees de cooperació, i també vol abordar prioritats regionals comunes, com l'impacte de la guerra d'Ucraïna, la situació a Amèrica Llatina i el Carib, les relacions amb la Xina, i –pocs dies després de l'últim assalt a la tanca a Melilla- els desafiaments de l'OTAN al Sahel i el Nord d'Àfrica. A més de les qüestions estratègiques, el president espanyol, també preveu abordar amb Biden els desafiaments globals del planeta. Entre altres, les mesures per lluitar contra el canvi climàtic, els mecanismes per garantir la seguretat energètica (Estats Units ja és el principal subministrador de Gas Natural de l'Estat) i –després de la pandèmia- la salut global de la població. La reunió té com a únic precedent la conversa que Sánchez i Biden van tenir durant aproximadament un minut a la cimera de l'OTAN de Brussel·les del 14 de juny del 2021, que segons el govern espanyol va assentar les bases per a la celebració de la cimera actual a Madrid. L'últim mandatari nord-americà que havia trepitjat l'Estat va ser Barak Obama, el 2016. El president nord-americà arriba a Moncloa acompanyat d'una àmplia delegació del govern dels Estats Units i després de la trobada mantindrà una altra reunió amb el rei Felip VI a la Zarzuela. A la nit Biden i Sánchez assistiran a un sopar de caps d'Estat presidit pel Rei. Abans de la trobada amb Biden, president espanyol s'ha reunit també aquest dimarts amb el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg.