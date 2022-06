El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat aquest dimecres l'acord per a l'adhesió de Suècia i Finlàndia a l'OTAN en el marc d'una cimera "històrica" on –ha afirmat- els aliats envien un "missatge clar" a Putin: "No guanyaràs" i "Ucraïna i la pau prevaldran". Sánchez ha recordat que un dels eixos importants de discussió de la trobada de Madrid d'aquest dimecres i dijous té a veure amb el finançament de l'OTAN i el disseny de funcionament de l'aliança en els pròxims anys en el marc "d'un canvi d'equilibris internacionals que crea noves friccions".

El president espanyol ha fet aquestes manifestacions en la seva primera participació en el fòrum de la cimera que donarà el vistiplau polític –el formal arribarà dimarts vinent- a l'entrada de Suècia i Finlàndia a l'OTAN. Segons Sánchez l'adhesió dels dos països "és una notícia excel·lent" perquè "les dues democràcies reforçaran l'OTAN". En aquest sentit, ha recordat que la cimera permetrà reforçar el desplegament de l'OTAN al flanc oriental per afrontar el desafiament rus, i també permetrà implementar nous instruments per a la defensa amb "capacitats l'avantguarda". "No podem tolerar que els països violin i trenquin les normes i regles internacionals", ha dit, i "la guerra a Ucraïna representa un atac a l'ordre internacional i als principis que garanteixen la pau entre les nacions".