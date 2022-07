El Consell de Ministres ha autoritzat aquest dimarts al Ministeri de Defensa a sol·licitar un crèdit de 999,7 milions d'euros per a despesa ordinària (350 milions) i per a armes i EPI per a les tropes (650 milions). La decisió –que s'emmarca en el compromís del president del govern espanyol amb l'OTAN d'incrementar la despesa militar fins al 2% del PIB el 2029- ha provocat un nou enfrontament entre el PSOE i Podem. La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha reclamat la reunió d'urgència la comissió de seguiment de la coalició. La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, es tracta d'afrontar les despeses en què ha incorregut l'Exèrcit fruit dels efectes de la guerra d'Ucraïna.

El crèdit extraordinari per al Ministeri de Defensa ni tan sols s'ha sotmès a debat durant la reunió del Consell de Ministres. Segons Rodríguez es trobava a la "carpeta verda", que són qüestions que ja han estat acordes prèviament. Tampoc se sotmetrà al criteri del Congrés dels diputats perquè els diners sortiran del Fons de Contingència.

A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Rodríguez ha volgut restar importància al xoc amb Podem i a la petició per a la convocatòria de la comissió de seguiment de la coalició. Segons Rodríguez, aquesta comissió "forma part de l'acord del govern de coalició i, per tant, és una reunió habitual i normal". En tot cas, ha assegurat que a hores d'ara no sap quan se celebrarà la reunió.

La portaveu també ha rebatut les crítiques de Podem respecte al fet que el president espanyol no ha avisat Podem sobre aquest acord. Ha recordat que el govern espanyol "treballa de forma col·legiada" a òrgans com la comissió de secretaris i subsecretaris, on "la setmana passada" es va aprovar que el Consell de Ministres abordaria aquest increment de despesa militar.

La portaveu del govern espanyol ha recordat que l'increment de la despesa s'emmarca en el fet que s'està produint una "guerra a Europa". També ha apuntat que l'executiu portarà "aviat" al Consell de Ministres l'acord per a l'ampliació de la flota naval dels Estats Units a la base de Rota, a Cadis.

Rodríguez ha fet aquestes manifestacions pocs minuts després que la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, hagi demanat al PSOE la convocatòria "urgent" de la comissió de seguiment de la coalició per l'increment de la despesa en defensa.

En una atenció als mitjans aquest dimarts en un acte de la UGT, la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha defensat que cal parlar "amb serenitat" de la decisió.

"Estem preocupats", ha dit Díaz, que ha recordat que s'ha pres en un moment "molt complicat" amb la "inflació desbocada".

La vicepresidenta i ministra de Treball ha argumentat que augmentar al 2% del PIB la despesa en defensa "suposa augmentar a 22.000 milions d'euros" el pressupost quan el de Treball és de 30.000 milions d'euros.

"Creiem que és un debat que la societat espanyola ha de tenir amb tranquil·litat", ha insistit Díaz, que ha defensat fer "una aturada en el camí" per debatre la qüestió. "Les formes en política són tan importants com el fons", ha remarcat Díaz, que ha censurat l'aprovació al Consell de Ministres d'aquest dimarts d'un crèdit extraordinari de 1.000 milions d'euros en despesa militar.

Asens aclareix que Podem no trencarà la coalició

El president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, també ha criticat que l'augment extraordinari de la despesa en defensa. Considera que l'aprovació és "un acte de deslleialtat" del PSOE amb l'executiu de coalició, amb el Congrés i amb "la majoria de la ciutadania, que està en contra" de la mesura.

"La principal guerra que ens ha de preocupar és la guerra contra la inflació", ha dit Asens en roda de premsa a la cambra baixa, en què ha argumentat que "la inversió en defensa ja és molt elevada" i el que cal és impulsar mesures socials.

El president del grup parlamentari ha lamentat "les formes" amb què s'ha pres la decisió, "sense debat previ" i "per la porta del darrere recurrent a fons de contingència".

"Ens sentim còmodes en el govern, però no ens sentim còmodes amb aquesta decisió", ha afirmat Asens, que ha dit que cal "naturalitzar" que és "normal que en una coalició hi hagi diferències". El diputat dels comuns ha assegurat que la coalició no està en risc i ha apuntat que la partida en defensa és "l'única discrepància important" amb el PSOE de cara als pressupostos de 2023.