Coincidint amb bona part del país disfrutant de les vacances i la resta ultimant els plans per emprendre la gran escapada, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha triat el moment en què es registra el més gran nombre de desplaçaments de l’any per publicar les pitjors autopistes i autovies d’Espanya.

L’OCU ha elaborat la llista atenent l’opinió de 1.259 conductors atenent els següents paràmetres: l’estat de la calçada, la senyalització, l’amplada de la carretera (incloent-hi la quantitat de carrils), la seguretat als revolts, la presència o no de barreres de seguretat, la realització d’obres, el disseny dels accessos i sortides, el flux de trànsit i la quantitat d’àrees de servei i descans.

«Dèficit històric»

Per a l’entitat, la conclusió és l’apressant necessitat d’elevar la inversió a la xarxa de carreteres, que està «lluny dels països del nostre entorn i acumula un elevat dèficit històric». Destaca, així mateix, que les dades són «fins i tot pitjors en vies locals, urbanes i provincials».

Aquestes són les vies ràpides més mal valorades de les 24 que s’han sotmès a anàlisi:

AP-8. Autopista del Cantàbric (Irun-Bilbao). És la via més mal valorada, amb un 5,7 sobre 10. L’OCU destaca com a aspectes negatius l’«excessiu flux de trànsit i les contínues obres», així com l’escassa seguretat en els revolts.

AP-1. Autopista del Nord (Vitòria-Irun). La puntuació de 5,8 s’explica per la presència de treballs sobre l’asfalt i l’escàs nombre d’àrees de servei, a més de l’alt flux de trànsit i el poc encertat disseny d’accessos i sortides.

A-49. Autovia del V Centenari (Sevilla-Portugal). Aconsegueix un 6,0, penalitzada per l’excés de trànsit i les poques àrees de servei, tot i que també encaixa mals resultats la realització d’obres i el mal estat de la calçada.

A-7. Autovia del Mediterrani (Algesires-Almeria). Obté un 6,0 i l’OCU destaca que el pitjor «amb diferència» són les obres, però no és l’única cosa. Convindria millorar també el mal disseny d’entrades i sortides, l’estat de la calçada i l’escassetat d’àrees de servei.

AP-9. Autopista de l’Atlàntic (Ferrol-Portugal). Amb un 6,1, el més mal valorat d’aquesta autopista és l’estat de la calçada i l’alta freqüència d’obres.

A-52. Autovia de les Rías Baixas (Benavente-Vigo). Aquesta via rep un 6,1, penalitzada per l’alta realització d’obres, el mal estat de l’asfalt, l’escassetat d’àrees de servei i la falta de barreres de seguretat.