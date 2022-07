Una nova entrega d'àudios de l'excomissari José Manuel Villarejo destapen que el director del programa 'Al Rojo Vivo' de 'La Sexta', Antonio Garcia Ferreras, va donar informació sobre comptes falsos de l'exlíder de Podem i exvicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, al paradís fiscal de Les Grenadines. En els àudios, que es poden escoltar al digital 'Crónica Libre', es desprèn que Garcia Farreras no s'acaba de refiar de la informació que li havia traslladat el director d''Ok Diario', Eduard Inda, sobre els suposats comptes d'Iglesias a l'estranger però que per l'amistat que els unia la va explicar igualment. "Eduardo, això és molt seriós, jo vaig amb això, però és molt delicat i és massa barroer", assenyala Garcia Farreras.

"Aquests són bolivarians, que total han estat tots allà. Mai no se n'han amagat. Ara, no crec que Pablo Iglesias obri un compte a les Grenadines al seu nom, dos cognoms perquè Maduro, el dia que escriu 'Podem', li enviï 200.000 euros, són bastant més llestos", raona el periodista de 'La Sexta'.

En un moment de la conversa en el transcurs d'un dinar al 2016, Garcia Farreras comenta amb José Manuel Villarejo que a Eduardo Inda l'estima "com un germà" i s'hi desfà en elogis. "És un paio valent, decidit total, un boig... però a mi m'agrada", continua el periodista de 'La Sexta' sobre Inda, de qui també diu que és un "vehement".

La publicació dels àudios aquest dissabte a la nit va coincidir amb una entrevista a Pablo Iglesias al 'FAQS' de TV3, on es va mostrar indignat per les gravacions. "Com es pot donar informació quan saps que és mentida? Com pot treure a 'Al Rojo Vivo' una factura falsa quan et sembla grollera i reconeixes que és mentida?", s'ha preguntat.

Aquest matí, l'actual líder de Podem, Ione Belarra, s'ha exclamat a Twitter per aquest cas i ha assegurat que "la contribució al desprestigi de Podem ha sigut clau i ha fet un dany irreparable a la democràcia". "Mai no sabrem qui hauria governat a Espanya al 2016", afegeix.