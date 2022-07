Dos nous impostos excepcionals i temporals a les grans empreses energètiques i a la banca i la bonificació del 100% dels bitllets multiviatge de Rodalies de Renfe són les dues principals mesures excepcionals que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimarts durant el debat de política general per combatre la inflació. A parer del Govern central, ha dit, són mesures que permetran recaptar 3.500 milions d'euros l'any. També ha anunciat que tots els estudiants de més de 16 anys que ja reben una beca, un milió, rebran una beca complementària de 100 euros al mes entre setembre i desembre d'aquest 2022.

Fer pagar a les empreses energètiques

L'impost a les grans empreses energètiques tindrà vigor els anys 2023 i 2024 sobre els beneficis del 2022 i 2023, i l'executiu espera que recapti 2.000 milions d'euros, perquè "els beneficis no cauen del cel, sinó que surten de la butxaca dels ciutadans".

L'impost a les grans entitats financeres compensarà els seus beneficis per l'increment dels tipus d'interès, i serà "excepcional i temporal" durant dos anys. Segons Sánchez, permetrà recaptar 1.500 milions d'euros a l'any.

Transport gratis amb Renfe

Els bonificarà el 50% dels abonaments de Rodalies i mitjana distància des de l'1 de setembre al 31 de desembre d'aquest any

També ha anunciat que el seu govern bonificarà el 100% de tots els bitllets de diversos viatges operats per Renfe. La bonificació passarà així del 50% al 100% per a tots els abonaments de Rodalies i mitjana distància des de l'1 de setembre al 31 de desembre d'aquest any. La mesura se suma a la bonificació al metro urbà.

A més, Sánchez ha anunciat que desbloquejarà l''operació campament' per a la construcció de fins a 12.000 habitatges a Madrid, un 60% de les quals seran públics, i continuarà atiant el pacte de rendes entre empresaris i sindicats.

Beca complementària de 100 euros al mes

Sánchez també ha anunciat que incrementarà els 2.134 milions d'euros que ja destina a beques. "Tots els estudiants de més de 16 anys que ja gaudeixen d'una beca rebran una beca complementària de 100 euros al mes", que beneficiarà 1 milió de persones a l'Estat. Rebran aquesta beca entre setembre i desembre d'aquest any.

Estudis de robòtica fins a secundària i nova normativa per al personal d'extinció d'incendis

Un altre element és la incorporació al currículum educatiu d'infantil, primària i secundària d'un programa sobre programació i robòtica i la creació d'un nou marc regulador estatal sobre el personal d'extinció d'incendis "per ser més eficaços". "El repte és sortir millor del que hem entrat en aquesta crisi", ha dit Sánchez.

Sánchez també ha anunciat la creació d'un centre estatal de salut pública "per millorar la gestió d'emergències sanitàries"; que impulsarà una "nova i millorada PAC per impulsar el camp espanyol" així com l'impuls de la independència energètica amb una inversió de 1.000 milions d'euros per a la compra de plaques solars i vehicles elèctrics.

Nova agenda legislativa amb reforma de Secrets Oficials

Sánchez també ha desgranat algunes de les iniciatives que el seu govern vol aprovar abans que expiri la legislatura. En aquest sentit ha anunciat que el seu executiu una Llei de protecció de l'informant, una llei contra la tracta de sers humans, un llei contra la discriminació racial, regulació dels lobbis i llei i una llei de Secrets Oficials.

A més, Sánchez ha anunciat també l'aprovació aviat de la nova Llei de mobilitat sostenible, la nova llei d'indústria i la llei de mecenatge.

Preveu que arribin mesures d'estalvi energètic

El president espanyol ha recordat que fruit del tall del gas rus per la guerra l'Estat –com està fent Europa- haurà "d'adoptar mesures d'estalvi energètic". "Haurem d'incrementar el teletreball, fomentar el transport públic, abaixar la calefacció o apujar la temperatura de l'aire condicionat". "Podem fer-ho i ho farem", ha sentenciat. En aquest sentit, ha anunciat el desplegament de l'autoconsum a edificis públics amb un pla de 200 milions d'euros.

"Comprenc l'enuig i la frustració, i me'n faig càrrec"

Ja només obrir el debat de política general, Pedro Sánchez, ha abordat el que considera que és el principal problema de la societat i l'economia espanyola, "la inflació". Ha afirmat que és "plenament conscient de "les dificultats de la majoria de la gent" perquè "sé que el salari cada vegada dona per menys", que "costa arribar a final de mes" i que "l'escalada de preus està fent més difícil fer el que abans ja era difícil". "Sé que per culpa de la inflació molts ciutadans han de posposar projectes", ha dit, i "me'n faig càrrec perquè portem anys de sacrificis". "Comprenc l'enuig i la frustració, perquè també és el meu, i em faig càrrec en conseqüència de l'estat d'ànim de la gent".

Sánchez ha recordat que la inflació és un fenomen global que està afectant especialment Europa. Amb tot, ha recordat que el seu govern ha actuat per corregir l'alça dels preus de l'electricitat i ha atribuït l'increment dels preus a la situació que ha generat la pandèmia i la guerra d'Ucraïna.

Tot i aquest diagnòstic, ha afirmat que "el gran repte que avui té Espanya es diu inflació", que quan és tan elevada com l'actual "és una malaltia greu" per a l'economia perquè "empobreix tothom" i "fa que cada vegada sigui més difícil arribar a final de mes", ha dit.

"El govern assumeix la seva part de "responsabilitat" en la inflació, però "no està disposat a adoptar solucions falses, injustes o enganyoses"

També ha rebutjat els missatges que envia la dreta, que com un curandero i des dels mitjans afins, ha dit, apunta que la inflació és culpa del seu executiu. Ha afirmat que el govern assumeix la seva part de "responsabilitat" en la inflació, però "no està disposat a adoptar solucions falses, injustes o enganyoses".

En aquest marc, ha promès que en aquest debat no parlarà del "passat", sinó "del present i futur" i posarà sobre la taula les iniciatives del seu executiu per pal·liar els efectes de la inflació.

"Els espanyols no volen sentir parlar del que va bé, sinó que ens centrem en el que està malament i expliquem les mesures que estem adoptant", ha dit, però "estic convençut que quan s'esvaeixi la boira de la pandèmia i la guerra estarem en millors condicions".