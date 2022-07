La portaveu d'EH Bildu al Congrés, Mertxe Aizpurua, ha traslladat el "dolor" del seu espai polític pel "patiment patit" per les víctimes d'ETA. "Mai s'hauria d'haver produït", ha afirmat aquest dimecres en el debat de política general a la cambra baixa. Aizpurua ha remarcat que aquest patiment "no pot satisfer ningú" ni s'hauria d'haver prolongat tant en el temps. "Sabem que res del que diguem pot desfer el dany causat", ha remarcat la portaveu abertzale, que ha subratllat que EH Bildu continuarà treballant per "tractar de mitigar-lo" i per "reparar" totes les víctimes.

L'esquerra abertzale ja havia fet aquestes manifestacions prèviament, amb la declaració d'Aiete del 18 d'octubre de 2021, però Aizpurua ho ha repetit en el torn de rèplica del debat després que el PP obrís ahir dimarts el seu discurs amb una menció a ETA i un minut de silenci per l'exregidor popular Miguel Ángel Blanco, assassinat per l'organització fa 25 anys.