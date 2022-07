Adriana Lastra ha dimitit com a vicesecretària general del PSOE. En un comunicat difós aquest dilluns, la dirigent socialista ha justificat la decisió per motius personals i de salut. "En els últims mesos s'han produït canvis importants en la meva vida personal que m'exigeixen tranquil·litat i repòs i que, en les dues últimes setmanes, m'han obligat a agafar una baixa laboral que encara es prolongarà algun temps", explica Lastra, que està embarassada. La diputada socialista subratlla la "dificultat de compaginar les exigències de repòs i cures" amb "la intensitat que exigeix la direcció del partit". D'aquí la renúncia, que va comunicar "fa dies" al secretari general, Pedro Sánchez.

"Vull agrair-li la seva confiança tots aquests anys recorreguts en un camí que molts van creure impossible i que hem fet realitat pas a pas", diu Lastra al president del govern espanyol.

Sánchez ha reaccionat en una piulada a Twitter en la qual agraeix el "compromís i entrega" de Lastra que han fet que "el canvi al PSOE i a Espanya fos possible". "Ets una socialista exemplar", diu Sánchez, que afirma que seguiran "treballant junts".

Adrián Barbón, el secretari general del PSOE a Astúries, d'on és Lastra, ha remarcat que la dimissió és per "la necessitat de guardar repòs i màxima tranquil·litat pel seu embaràs" i destaca que cap militant del PSOE asturià ha ocupat mai "responsabilitats orgàniques tan importants".

Lastra ha estat gairebé vuit anys a l'executiva del PSOE dels quals cinc com a vicesecretària general (2017-2022) i tres com a portaveu del PSOE al Congrés (2018-2021). La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha afirmat en una entrevista a TVE que és una "decisió personal en un moment especial" per a ella. "Adriana ens ha obert camí i totes les dones socialistes ens hi hem sentit representades", ha dit.

En tot cas ha negat que la seva sortida tingui a veure amb canvis a l'estructura del PSOE. "Són raons personals" i tots "projectem el futur del nostre país en les grans reformes".