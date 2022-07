José Manuel Villarejo va dir al número dos d'Interior, Francisco Martínez, que tenia proves de la seva implicació i de la de més gent en l'Operació Catalunya i va amenaçar de fer-les públiques si no seguien endavant, segons uns àudios que publica aquest dilluns 'El País'. En els àudios, li diu que tot sortirà a la llum si continua amb la intenció de "ficar a la nevera" una nova operació que consistiria en la presentació d'una nova denúncia per muntar una causa judicial contra independentistes catalans, segons el mateix diari. "Tinc proves d'aquesta moguda", diu Villarejo als àudios. En la mateixa conversa, Martínez acaba acceptant no deixar aquesta via. "No hi ha problema en judicialitzar-ho quan abans millor, no hi ha cap problema", diu.

Villarejo explica a Martínez que ha quedat per sopar amb un jutge i un fiscal i afegeix que de si s'admet o no s'admet la denúncia dependrà el que ell faci durant el sopar, en relació a destapar les proves de la implicació en l'Operació Catalunya o no. A més, garanteix que "ningú" pot relacionar ni Martínez ni el llavors ministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz amb aquesta tema. "Jo sóc l'únic que aguanta", assegura l'excomissari. La denúncia l'havia de presentar un dels suposats informadors, l'empresari Javier de la Rosa, davant la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF), segons 'El País'. En els àudios fets públics, Villarejo també diu que no està actuant per diners sinó perquè encara continua "creient" en el país i en contra del que estan fent uns "fills de puta". En la conversa també hi apareix mencionada Maria Dolores de Cospedal, de qui Villarejo diu que li ha garantit que se li pagaran els serveis. D'altra banda, en una altra conversa amb el que era comissari en cap d'Assumptes Interior Marcelino Martín Blas es parla sobre el seguiment a Jordi Pujol Ferrussola.