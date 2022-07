El Ministeri de Sanitat ha confirmat la primera mort a l'Estat per verola del mico des que el maig d'aquest any el Regne Unit va informar dels primers casos a Europa sense antecedents de viatges recents a àrees endèmiques o de contacte amb casos notificats prèviament. Fins al 29 de juliol s'han confirmat a Espanya 4.298 casos a 17 Comunitats Autònomes, 1.406 a Catalunya. La xifra només la supera Madrid amb 1.656. Del total, 4.081 són homes i 64, dones. En 3 pacients no consta la informació. Les edats oscil·len entre els 10 mesos i els 88 anys, amb una mitjana de 37. El primer cas notificat va tenir lloc el 26 d'abril i l'últim el 25 de juliol. Hi ha informació disponible de 3.750 casos, dels quals 120 van ser hospitalitzats i 1, mort.

3.458 de 4.148 pacients amb informació disponible eren homes que mantenien sexe amb homes. Hi ha informació sobre el mecanisme de transmissió més probable en 2.253 casos, i el 82,1% és per contacte estret en el context d'una relació sexual i en el 10,5% per contacte estret no sexual. Pel que fa a l'assistència a esdeveniments multitudinaris, dels 3.137 casos amb informació en aquesta variable, 560 van acudir a algun acte d'aquest tipus en les dates prèvies a l'inici dels símptomes. A la resta d'Europa s'han notificat 10.059 casos, 2.540 a Alemanya, 2.367 al Regne Unit, 1.837 a França, 878 als Països Baixos i 633 a Portugal. La majoria són homes joves amb antecedents de relacions en contextos sexuals de risc. En l'àmbit mundial s'han notificat 7.342 casos en països no endèmics, amb 4.907 als Estats Units i 978 al Brasil, entre d'altres.