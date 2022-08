Quatre encaputxats van assaltar dissabte una sucursal del banc BBVA a Madrid, on van fer explotar un caixer automàtic del qual van robar munts de bitllets i van deixar tirats uns altres que van ser recollits per alguns veïns.

La Policia Nacional està investigant aquests fets, ocorreguts a la capital espanyola, d'on els assaltants van fugir en dos cotxes que posteriorment van abandonar en un altre punt de la ciutat.

Els veïns dels edificis situats al voltant de la sucursal es van despertar amb el soroll de l'explosió que va rebentar el caixer automàtic.

En diversos vídeos gravats per testimonis s'aprecia com almenys tres dels quatre individus corren des de la sucursal fins als dos vehicles que els esperaven amb feixos de bitllets a les mans.

La pressa per fugir del lloc els va fer perdre a les portes de la sucursal una gran quantitat de bitllets, que, posteriorment, van recollir alguns veïns.

La Policia també investiga aquest fet per un possible delicte d'apropiació indeguda, per la qual cosa demana als veïns que retornin els diners sostrets.