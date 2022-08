El president espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit aquest dilluns que ell personalment "està a favor" de reformar els delictes de sedició i rebel·lió, però creu que avui en dia "no hi ha majoria" al Congrés per fer-ho possible. Segons Sánchez la reforma d'aquests dos delictes és "necessària i oportuna", però "hi ha unes Corts i unes majories parlamentàries, i jo ara com ara no veig aquesta majoria parlamentària". En tot cas, segons Sánchez, "si es donés" aquesta majoria "el govern d'Espanya plantejarà aquesta reforma, com no pot ser d'una altra manera".

Sánchez ha reiterat que la modificació dels delictes de sedició i rebel·lió són necessàries per "homologar" el Codi Penal a les "democràcies consolidades i més avançades de la Unió Europea". "No és només una opinió política, és que la majoria dels penalistes i els acadèmics vinculats al Codi Penal suggereixen que hi ha una necessitat de fer aquestes reformes". Sánchez també ha assegurat que al mes de setembre el seu executiu donarà a conèixer els noms dels dos magistrats del Tribunal Constitucional que nomenarà, i s'ha mostrat "convençut" que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) farà el mateix per fer possible la renovació dels quatre magistrats que tenen caducat el mandat des del juny. En aquest sentit, ha reclamat de nou al PP que faciliti la renovació del CGPJ. Ha recordat que "quan un partit es qualifica de constitucionalista ha de complir la Constitució cada dia i no només quan i convé". Per això ha fet una crida al PP perquè "després de més de 1.000 dies compleixi la constitució i renovi el CGPJ". En contra del reconeixement de Kosovo Sánchez ha fet aquestes manifestacions en una roda de premsa conjunta amb el president de la República d'Albània, Bajram Begaj, en el marc de la seva gira pels Balcans. Ha reiterat –com va fer durant la seva recent visita a Sèrbia- que el seu executiu no és partidari del reconeixement internacional de la independència de Kosovo. "Considerem que una declaració unilateral d'independència com la que va tenir lloc –amb tots els respecte a l'opinió del govern albanès- viola el dret internacional i, per tant, no podem estar a favor d'aquest reconeixement de Kosovo", ha dit.