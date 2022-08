El Ministeri de Sanitat ha notificat aquest dijous les dues primeres morts a l'Estat per hepatitis d’origen desconegut en nens, després de no poder superar el trasplantament de fetge.

Segons recull l’informe de Sanitat publicat aquest dijous, i recollit per Europa Press, entre els 46 casos detectats a Espanya, nou d'aquesta a Catalunya, s’han hagut de fer tres trasplantaments de fetge. Es tracta d’una nena de 3 anys resident a l’Aragó amb bona evolució clínica, un nen de 6 anys de Múrcia i un nadó de 15 mesos a Andalusia.

El nen de 6 anys va començar a mostrar símptomes el 2 de juliol i el 18 va ser traslladat a un hospital de Madrid per fer-li un trasplantament en situació greu amb un edema cerebral. El trasplantament es va fer el 29 de juliol i va morir a les 24 hores de ser trasplantat.

L’altre mort és un nadó de 15 mesos resident a Andalusia que va ingressar a finals de juny amb un quadro de gastroenteritis aguda en situació crítica (encefalopatia i coagulopatia greu). El cas va requerir un trasplantament hepàtic urgent i també va morir en les següents 24 hores.

Un 60% d'afectació en nenes

Espanya ja ha notificat 46 casos d’aquesta hepatitis d’origen desconegut, amb edats compreses entre els 0 i 16 anys que afecta a més del 60 % de nenes, segons les dades a 3 d’agost de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica que lidera el Ministeri de Sanitat.

Cinc casos són menors d’1 any, i tres, amb inici de símptomes a finals de juny, són dos nounats de 3 i 5 dies (ingressats a l’UCI) i un nen de 48 dies en què s’ha detectat enterovirus, en un a més adenovirus i en l’altre SARS-CoV-2.

Els casos s’han detectat en 10 comunitats autònomes, sense relació epidemiològica entre ells i van iniciar símptomes entre el 2 de gener i el 2 de juliol, sent la major part de les deteccions entre el 7 de març i l’1 de maig.

Nou casos a Catalunya

Així es distribueixen els casos per comunitats autònomes: Catalunya (9), Andalusia (3), Aragó (1), les Balears (4), les Canàries (1), Castella i Lleó (2), Castella-la Manxa (3), Galícia (5), Madrid (15) i Múrcia (3). L’edat mitjana dels casos investigats ha sigut de 5,3 anys i la mitjana d’edat va ser de 4 anys. Per sexes, 29 casos van ser nenes (64,4%) i 16 nens (35,6%), observant-se una proporció més gran de nenes, sobretot en el grup de 0 a 5 anys.

Entre els casos de què es disposa d’informació sobre els símptomes, els notificats amb més freqüència han sigut malestar (26 casos, 65%), vòmits (26 i 59%), febre (23 i 58%) i dolor abdominal (21 i 50%). Es va notificar icterícia en 20 casos (50%), diarrea en 12 (29%), símptomes respiratoris en 10 (25%) i rash en 9 (23%).

En el Centre Nacional de Microbiologia (CNM) de l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII) s’han realitzat les investigacions microbiològiques i de metagenòmica. S’han detectat 7 casos positius per a virus herpes i 10 dels 21 analitzats (47,6%) han sigut positius per a adenovirus, per la qual cosa continua sent el principal sospitós darrere d’aquests casos.

En qualsevol cas, Sanitat assegura que «fins al moment, el nombre de casos d’hepatitis de causa desconeguda en nens i trasplantaments observats en aquesta alerta es troben dins el que s’esperava, segons les estimacions fetes amb dades dels anys previs».

De fet, Sanitat explica que una anàlisi comparativa entre comunitats autònomes no ha observat «un augment dels casos d’hepatitis greu d’origen conegut en nens de 0 a 16 anys en el període de gener a maig del 2022 comparat amb el mateix període dels cinc anys anteriors, ni tampoc en la desagregació de codis i edats».

«No es va detectar tampoc entre el gener i el juliol del 2022 en l’àmbit nacional major incidència d’hepatitis fulminant en l’edat pediàtrica que requereixin trasplantament hepàtic, respecte a la mitjana calculada per al mateix període entre el 2012 i el 2021», resumeix el ministeri.

En l’àmbit internacional, fins al 28 de juliol s’han notificat a Europa 507 casos en 21 països: 273 al Regne Unit, Àustria (6), Bèlgica (14), Bulgària (1), Xipre (2), Dinamarca (8), França (9), Grècia (12), Irlanda (24), Israel (5), Itàlia (36), Letònia (1), Luxemburg (1), els Països Baixos (15), Noruega (6), Polònia (15), Portugal (20), Moldàvia (1), Sèrbia (1) i Suècia (12).

Fora d’Europa s’han detectat casos especialment a les Amèriques (487 casos), sent la majoria als Estats Units (354), seguits de la regió del Pacífic Occidental (77), el sud-est asiàtic (23) i l’est mediterrani (2).