La costa espanyola, una de les més extenses d’Europa, té una particularitat que no té cap altre país: els seus litorals estan banyats per fins a tres aigües diferents –mars Mediterrani i Cantàbric, i oceà Atlàntic–.

A més, a Espanya hi ha platges per a pràcticament tots els gustos. I amb temperatures aptes per a tots els públics: durant el mes d’agost, de mitjana, la temperatura de l’aigua oscil·la entre els 17 i els 25 graus.

Però és que a la bellesa de les seves platges –segons ‘The Guardian’, Vigo té la platja més bonica del món– , juntament amb l’agradable clima que les acompanya –traient alguna onada de calor– fa que els turistes les elegeixin any rere any. Sobretot, perquè a l’oferta de sol i platja s’uneix també una oferta gastronòmica immillorable, a més d’enclavaments naturals i històrics que bé mereixen una visita.

La platja de Gulpiyuri és la més petita del món. Es tracta d'un monument natural que no disposa de connexió visible amb el mar, és a dir, és una platja d’interior, sense sortida directa al mar. Està formada per sorra blanca i aigua salada, però el mar Cantàbric, que trenca a només uns metres, es cola per sota d’uns penya-segats fins a formar aquesta platja d’amb prou feines uns 40 metres de longitud que, durant la plenamar, a penes es queda amb sorra.

Catalogada com a monument natural, registra un fenomen denominat desaigüe quan comença la baixamar. En ser tan petita, la platja de Gulpiyuri, que és al consell asturià de Llanes, no disposa de cap servei i no és accessible, ja que està envoltada de prats amb una altitud més gran. La localitat més pròxima és Naves i l’accés es realitza a través d’un camí agrícola.