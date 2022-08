El grup parlamentari de JxCat ha demanat a la Mesa del Parlament que reconsideri l'acord que va prendre el 28 de juliol, amb el qual va suspendre de drets i deures a Laura Borràs. La presidenta de la cambra va ser suspesa en aplicació del 25.4 del reglament, després que se li obrís judici oral per un presumpte fraccionament de contractes quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). JxCat assenyala que el procés de reconsideració de l'acord, segons les "recomanacions de l'equip jurídic" de Borràs, servirà per "esgotar tots els recorreguts administratius abans d'obrir la via judicial a Europa".

El grup parlamentari considera que l'acord al qual va arribar la Mesa -amb els vots dels membres d'ERC, PSC-Units i CUP-NCG- "vulnera drets fonamentals com el dret a la presumpció d'innocència, el dret a la participació política i el principi de seguretat jurídica".