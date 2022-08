El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha publicat aquest dijous al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) les condicions per acollir-se als abonaments gratuïts per viatjar en Rodalies i Mitja Distància i en el 50% dels títols d'alta velocitat per als viatgers recurrents. Entre d'altres, es fa constar el requisit de dipositar una fiança per a cada abonament, un mínim de viatges, els recorreguts i els terminis d'ús dels abonaments en funció del servei ferroviari. Els usuaris poden registrar-se a la web i a les aplicacions de Renfe des el passat 8 d'agost per acollir-se als abonaments gratuïts per a Rodalies i MD, que es podran començar a adquirir a partir del 24 d'agost i seran vigents entre l'1 de setembre i el 31 de desembre.

En el cas de l'alta velocitat i els Avant, el període s'amplia un mes, fins al 31 de gener del 2023, i també es podran comprar entre el 24 d'agost i el 31 de desembre del 2022. En el cas de Rodalies, l'app generarà un codi de set dígits amb el que es podrà obtenir l'abonament en suport físic o bé recarregar-lo en taquilles o màquines d'autovenda i a les estacions hi haurà personal de reforç per llegir el codi QR que generarà l'aplicació de la companyia. Els clients hauran d'abonar 10 euros de fiança, que es retronarà si el viatger fa 16 trajectes en els quatre mesos de la vigència de la mesura. En el cas dels trens de Mitja Distància, la fiança també serà de 10 euros per als viatges entre les estacions dels nuclis de Rodalies de Lleida, Tarragona i Girona i que també es retornarà si es fa el mínim de viatges requerit. L'abonament es podrà obtenir en màquines d'autovenda i taquilles de les estacions i es podran formalitzar els viatges en taquilles, web i l'app. Per últim, en els Avant d'Obligació de Servei Públic (OSP) comptaran amb un descompte del 50% per als usuaris recurrents i s'aplicarà en els abonaments Targeta Plus, Targeta Plus 10 i Targeta Plus 10-45, que es venguin entre el 24 d'agost i el 31 de desembre per ser utilitzats entre el 24 d'agost i el 31 de gener del 2023. En els abonament venuts abans de la vigència dels descomptes, es podrà demanar la devolució del 50% de cada viatge en aquest període a través dels canals postvenda de Renfe.