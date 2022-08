Els municipis s’encarreguen del manteniment de les platges del territori, motiu pel qual poden regular-ne l’ús a través de les seves pròpies ordenances, a més d’executar la llei de costes 22/1988. Dins d’aquestes legislacions, poden trobar-se algunes prohibicions sorprenents, l’incompliment del qual pot comportar multes de fins a 3.000 euros.

Construir castells de sorra, jugar a pales o dutxar-se amb sabó i xampú són només algunes de les activitats sancionables englobades dins de la normativa d’alguns municipis. Pocs dies després de fer-se efectiva la prohibició de fumar a les platges de Barcelona, aquestes penes han creat enrenou a les xarxes socials, on els usuaris no donaven crèdit.

1. Construir castells de sorra o jugar a pales (multa d’entre 500 i 3.000 euros)

Tot i que les platges resulten un lloc idoni per divertir-se jugant amb amics o familiars, alguns municipis prohibeixen activitats tan inofensives com construir castells de sorra. L’incompliment d’aquesta mesura en segons quines platges pot comportar sancions de fins a 500 euros. Amb tot, s’ha de destacar que l’Ajuntament d’Arona, població assenyalada com una de les localitats sancionadores, ha desmentit que es multi els banyistes per aquesta raó. Per la seva banda, l’Ajuntament d’Arico, una altra localitat afectada per la notícia falsa, manifesta que «no se sanciona la construcció d’estructures efímeres» a les seves costes.

Així mateix, una altra activitat de platja habitual com jugar a pales és sancionable si es fa dins de l’aigua de la platja de Benidorm, cosa que comporta multes d’entre 700 i 3.000 euros.

2. Dutxes amb sabó i xampú (multa de 750 euros)

Per motius ecològics, i per protegir l’aigua marina, aquesta pràctica està prohibida a totes les platges espanyoles. La norma s’amplia en algunes zones on tampoc està permès fer-ho dins de l’aigua del mar. En cas d’incomplir aquesta norma, la sanció econòmica giraria al voltant dels 750 euros.

3. Reproduir música (multa d’uns 700 euros)

Alguns ajuntaments tampoc permeten utilitzar aparells com mòbils o altaveus per reproduir música a la platja. És el cas de llocs com Múrcia o Cantàbria, on les sancions ronden els 700 euros per a totes les persones no reincidents. En ubicacions amb més afluència de turistes en temporada estival, com Tarifa (Cadis), la legislació especifica que no poden superar-se els 45 decibels durant el dia i els 35 durant la nit.

4. Dormir o acampar a la platja

A diverses regions d’Espanya també està prohibit dormir o acampar a la platja. Els infractors d’aquesta norma poden rebre sancions de fins a 750 euros.

5. Fer barbacoes

Tot i que es tracta d’una pràctica menys habitual a la sorra, algunes platges permeten fer-hi barbacoes sempre que es compti amb l’autorització corresponent firmada per la policia. En cas contrari, els infractors podrien rebre un sever càstig de 3.000 euros.