La Comissió de Salut Pública ha aprovat dividir en cinc cada dosi de la vacuna de la verola del mico. En una sessió celebrada aquest dilluns, l'òrgan ha avalat per unanimitat que a les persones de més de 18 anys per a qui estigui indicat el vaccí se'ls administri una dosi de 0,1 mil·lilitres de forma intradèrmica tant en preexposició com en postexposició. Fonts del Ministeri de Sanitat han informat que les persones embarassades i immunodeprimides seran una excepció i se'ls continuarà injectant una dosi de 0,5 mil·lilitres per via cutània. El canvi en l'estratègia de vacunació arriba després que l'Agència Europea de Medicaments ja avalés la modificació.

L'estat espanyol compta amb unes 17.000 dosis de la vacuna i amb aquest canvi es podran multiplicar la quantitat de dosis disponibles amb les vacunes de què es disposa actualment.