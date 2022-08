La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha reclamat el suport de totes les formacions parlamentàries en la votació del decret d'estalvi energètic que tindrà lloc dijous al Congrés. En roda de premsa aquest dimarts després del Consell de Ministres, Rodríguez ha criticat la resposta del PP, que ja ha avançat el vot en contra si l'executiu no modifica la norma, i ha acusat el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, de ser "obstruccionista" i d'actuar amb "frivolitat". "La ciutadania no entendria que cap grup polític pugui dir 'no'" a les mesures que conté el decret, ha dit la ministra portaveu, que ha insistit que són de "sentit comú".

"Esperàvem una mica més del principal partit de l'oposició" encara que no ha estat "cap sorpresa" la seva reacció, ha remarcat Rodríguez. La portaveu del govern espanyol ha explicat que encara no tenen lligats els suports d'altres grups parlamentaris per convalidar-lo i que s'estan "ultimant converses".