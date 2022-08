La tornada de l’estiu del Govern ha estat un passeig. L’Executiu va aconseguir ahir tirar endavant el Reial Decret Llei que inclou el pla d’estalvi energètic –a més d’altres dos decrets i tres lleis– amb una àmplia majoria. El bloc progressista en el Congrés va recolzar la norma, encara que l’Executiu va haver d’obrir-se a fer canvis durant la seva tramitació com a projecte de llei. Això sí, semblen haver pres nota dels retrets generalitzats per la falta de voluntat negociadora i la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ja va anunciar que la setmana vinent es reunirà amb les formacions polítiques i les grans empreses energètiques per a consensuar el Pla de Contingència.

Tot i el renou originat entorn del límit de temperatura als comerços i institucions o l’obligació d’apagar els aparadors a les deu de la nit, el reial decret llei va rebre els vots favorables de PSOE (120), Unides Podem (33), ERC (13), PNB (6), EH Bildu (5), PDECat (4), Més País (2), Compromís (1), PRC (1), Teruel Existeix (1) i de la diputada del grup mixt Meri Pita. 187 suports, en total, davant dels 161 en contra de PP, Vox, Cs i Junts i la CUP, entre d’altres. Tan sols el BNG es va abstenir.

Nova ronda

«Som un Govern que dialoga, que busca consensos i gràcies a ells aconseguim acords», va assegurar la ministra de Transports, Raquel Sánchez, davant un hemicicle en el qual els 27 graus de l’aire condicionat es feien notar en el nombre de ventalls. Davant les crítiques per l’absència de Ribera en aquest debat, Sánchez es va defensar dient que la norma conté a més ajudes a estudiants i als usuaris de Rodalia i mitjana distància, i la pròrroga dels 450 milions d’euros directes per a taxistes i camioners.

La totalitat de les forces polítiques van discrepar sobre el tarannà negociador del Govern. Des del PP, mitjançant el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, van lamentar que «el Govern no truca, sempre pacta amb el seu bloc, el bloc de la majoria plurinacional».

Les crítiques –i el mínim possible dubte sobre si la norma podia decaure– semblen haver causat efecte en l’Executiu. A primera hora del matí, Ribera va anunciar que estan «organitzant» una ronda de contactes amb totes les formacions polítiques, els agents socials, les grans empreses energètiques i les associacions de grans consumidors per a negociar el Pla de Contingència que ha d’aprovar el Consell de Ministres al setembre per a remetre’l a la Comissió Europea.

Plans contra incendis

El Congrés va convalidar ahir el reial decret que el Govern va aprovar l’1 d’agost amb mesures urgents destinades a millorar la prevenció i la capacitat de resposta de les comunitats autònomes enfront dels incendis forestals.

El decret obliga les autonomies a elaborar abans del 31 d’octubre un pla de prevenció i extinció de focs que sigui vàlid per a tot el seu territori i s’apliqui de manera interrompuda durant tot l’any, perquè com sostenen els experts i brigadistes, els incendis s’apaguen a l’hivern (gràcies a les mesures de prevenció). «Ja no val pensar només en unes setmanes o en algunes zones geogràfiques», va defensar la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera.

Ribera va recordar que el canvi climàtic està provocant que la superfície forestal cremada s’hagi incrementat aquest estiu fins a superar les 229.000 hectàrees calcinades, «molt per sobre de la mitjana històrica». A més, s’han produït 50 grans incendis, una xifra que només es va superar l’any 2006, quan es van comptabilitzar 68 grans focs. «Cada vegada hi ha més incendis, més complexos i amb més dificultat per a garantir els medis físics», va subratllar la ministra.