El Consell de Ministres ha donat aquest dimarts llum verda al projecte de reforma de la Llei de l'Avortament, que ha enviat a les Corts i que té com a objectiu blindar la interrupció de l'avortament a la sanitat pública.

Però també regula altres drets sexuals i reproductius de la dona, com ara les incapacitats temporals per regles doloroses pagades des del primer dia per la Seguretat Social.

Quan la llei entri en vigor, les joves de 16 i 17 anys ja no necessitaran el consentiment per interrompre el seu embaràs de forma voluntària, per la qual cosa se suprimeix el requisit que va incorporar el 2015 el PP en la modificació de la llei vigent del 2010.

A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la titular d'Igualtat, Irene Montero, ha ressaltat que el dret a decidir sobre el propi cos forma part d'un dret fonamental, el de la salut.

Aquestes són les claus del projecte que el Govern envia a les Corts:

ELS CENTRES PÚBLICS, LA XARXA DE REFERÈNCIA

La sanitat pública serà la xarxa de referència per avortar.

serà la xarxa de referència per avortar. Es crearà un registre d' objectors de consciència. Qui es declari objector no podrà practicar avortaments tampoc a la sanitat privada.

Qui es declari objector no podrà practicar avortaments tampoc a la sanitat privada. Els centres on puguin avortar les dones estaran tan a prop com sigui possible al seu domicili en funció del mètode que triïn (quirúrgic o farmacològic).

S'eliminen els tres dies de reflexió i les dones podran tardar el temps que necessitin per decidir l'avortament.

El projecte contempla l'atenció durant el procés de postpart i també que hi hagi acompanyament integral i especialitzat en els processos d'interrupció de l'embaràs.

INCAPACITAT TEMPORAL PER REGLES DOLOROSES

La llei estableix el dret a la incapacitat laboral temporal per regles doloroses, el cost de les quals serà assumit des del primer dia per la Seguretat Social, no s'exigirà un mínim cotitzat i durarà el temps que necessiti la dona, en l'historial clínic de la qual ha de constar que pateix aquest problema.

- La nova norma inclou així mateix el dret a la incapacitat temporal a la setmana 39 de l'embaràs i també per avortament.

- Per acabar amb la pobresa menstrual es repartiran gratuïtament productes d'higiene femenina com tampons, compreses o copes menstruals a instituts, presons, centres de la dona, centres cívics, centres socials, organismes públics, etc...

S'AMPLIA L'ACCÉS GRATUÏT A LA PÍLDORA DEL DIA DESPRÉS